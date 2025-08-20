Suscríbete
Lifestyle

BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF: la concentración de todos los deseos, visiones y nuevos comienzos

Será intenso, como ningún otro azul. Un color radical capaz de dejar la estela de un aroma.

August 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Este nuevo Bleu no tendrá límites ni resumen, elusivo, excepcional. Sería el umbral y lo que hay más allá. Devoraría el horizonte con su inmensidad. Este BLEU será aquello que precede a un acto audaz. Será tanto el impulso como la conquista, más allá de la meta final. Donde la vista falle, solo él verá. Siempre mirando hacia adelante, enfocado, incomparable, majestuoso.

Este BLEU será todos los azules, y aun así, habrá solo uno. El de CHANEL.

Sería intenso, como ningún otro azul. Un color radical que podría dejar rastro. Este nuevo perfume se llamaría BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF: una concentración de todos los deseos, visiones y nuevos comienzos.

Una fragancia creada por Olivier Polge, Perfumista-Creador de CHANEL, traspasa los límites de la masculinidad. Con su potente estela ambarina-amaderada, BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF revela su poder, riqueza y complejidad. Es una fragancia cautivadora que cautiva con su profundidad. El majestuoso sándalo impulsa la intensidad de esta creación. Mientras tanto, las notas aterciopeladas y resinosas de cistus ládanum revelan los aspectos más misteriosos y encantadores de su carácter.

El preciado extracto de sándalo utilizado en la composición de las fragancias CHANEL, incluyendo BLEU DE CHANEL L’Exclusif, proviene de una cadena de suministro integrada en la isla de Maré, en Nueva Caledonia. Este proceso garantiza un abastecimiento ético y sostenible de sándalo que respeta el medio ambiente, los recursos y las poblaciones locales.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
