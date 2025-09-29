Suscríbete
¡CHANEL y la Ópera de París! Una alianza histórica que une moda, arte y danza

La Maison francesa reafirma su compromiso con la cultura como Mecenas Mayor de la Ópera de París y viste a las Étoiles en la Gala de Apertura de la temporada 2025/26

CHANEL y la Ópera de París

© Maria-Helena Buckley / OnP

Desde 2023, CHANEL se ha consolidado como Mecenas Mayor de la Ópera de París, reforzando un legado cultural que une el arte del movimiento con la alta costura. Además de apoyar la renovación arquitectónica de esta institución histórica, la Maison impulsa a nuevas generaciones a través del Paris Opera Junior Ballet, del que es Patrocinador Fundador desde 2024.

CHANEL y la Ópera de París

© Maria-Helena Buckley / OnP

Una gala que celebró la excelencia artística

En el majestuoso Palais Garnier, la Gala de Apertura de la temporada 2025/26 fue un acontecimiento que deslumbró al público. Las Étoiles y las bailarinas del Junior Ballet lucieron trajes diseñados especialmente por CHANEL: tutús y tiaras adornados con plumas y flores creadas por los artesanos de la Maison d’art Lemarié, piezas que reflejan la fusión perfecta entre savoir-faire, tradición y creatividad contemporánea.

CHANEL y la Ópera de París

© Maria-Helena Buckley / OnP

Más allá de la estética, esta colaboración reafirma la visión de CHANEL de que la moda puede ser un vehículo de cultura. La Casa apoya cada año proyectos artísticos de la Ópera de París diseñando vestuarios únicos, fomentando la libertad creativa y perpetuando un legado en el que la danza se convierte en sinónimo de belleza eterna y sofisticación francesa.

