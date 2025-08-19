Suscríbete
Cómo combinar relojes y joyería sin sobrecargar tu look

Esta temporada, el estilo se construye desde la inteligencia visual. En tiempos donde los excesos pierden fuerza, los accesorios se convierten en el lenguaje silencioso que define —y equilibra— un look.

August 19, 2025 
Diana Laura Sánchez
GUESS presenta una guía para dominar los duetos de estilo: combinaciones entre relojería y joyería que no compiten, se complementan.

Armonía con intención

El arte de combinar accesorios femeninos está en el balance. Si el reloj lleva fuerza —por su forma, brillo o volumen—, la joyería debe acompañar con sutileza. Por ejemplo, un reloj tipo pulsera con carátula rectangular y brazalete metálico se luce más cuando se combina con una pulsera fina de circonias o aretes tipo stud. Así, cada elemento tiene espacio para destacar.

En contraste, cuando el foco del look es un collar con eslabones dorados, textura o diseño chunky, lo ideal es emparejarlo con un reloj de silueta delgada y limpia, con correa de piel. Este contraste entre volúmenes aporta estructura y elegancia visual.

Incluso en sets más llamativos —como un reloj acompañado de brazalete— el resto de los accesorios debe ser discreto: un anillo de acabado liso, pequeños toques brillantes o pendientes mínimos bastan para cerrar el conjunto sin sobresaturarlo.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
