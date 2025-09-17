Suscríbete
BVLGARI INAUGURA SU EXPOSICIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA EN JAPÓN ‘BVLGARI KALEIDOS

COLORES, CULTURAS Y ARTESANÍAS’, CON UNA INAUGURACIÓN MEMORABLE EN EL CENTRO NACIONAL DE ARTE DE TOKIO

September 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Una travesía caleidoscópica a través de 350 obras maestras, que celebra el dominio del color de Bvlgari y el diálogo cultural entre Italia y Japón.

Bvlgari inauguró ‘Bvlgari Kaleidos: Colores, Culturas y Artesanías’ en el Centro Nacional de Arte de Tokio, su exposición más grande de la historia en Japón y la primera en una década. El viaje caleidoscópico reúne cerca de 350 obras maestras cromáticas de joyería y arte contemporáneo, celebrando un vibrante diálogo cultural entre Italia y Japón. La inauguración, en presencia de un parterre exclusivo de invitados y celebridades, estuvo marcada por una conferencia de prensa internacional por la mañana, una cena de gala espectacular en el Atrio del NACT y activaciones especiales en el Bvlgari Hotel Tokyo, extendiendo la narrativa de la exposición más allá del museo.

La noche comenzó con un vernissage exclusivo, que ofreció a los invitados una vista previa de la exposición antes de su apertura al público el 17 de septiembre. Entre ellos se encontraban una constelación excepcional de personalidades, incluyendo a Su Alteza Imperial la Princesa Takamado, Yuriko Koike, Gobernadora de Tokio, el Embajador de Italia en Japón, Gianluigi Benedetti, los Embajadores de la Marca Bvlgari Kim Ji Won, Jang Wonyong, Hikari Mori y Tomohisa Yamashita, así como los aclamados talentos Kento Nakajima, EXILE AKIRA, Non, Haruka Igawa, MIYAVI, Mirei Kiritani, Aya Omasa, Koyuki y Ren Meguro.

Kim Ji Won deslumbró con el collar de oro rosa de Alta Joyería Morganite Exuberance con anillo a juego, donde las morganitas rosas, los granates y los peridotos crean un vibrante juego de contrastes cromáticos. Completó el look con pendientes de oro rosa engastados con topacios imperiales rosas y un Reloj de Alta Gama Divas’ Dream, con su esfera adornada con un fantástico motivo natural engastado con gemas.

Jang Wonyong apareció con el collar Serpenti Shapeshifting Emerald, con su esmeralda colombiana de 17,97 quilates y escamas modulares de oro amarillo que resaltan la geometría fluida de la serpiente.

Hikari Mori iluminó la noche con el conjunto de oro rosa Chalcedony Sinuosity High Jewelry —collar, pendientes y anillo— donde las calcedonias y las rubelitas se entrelazan en una combinación inesperada pero armoniosa de color y forma. Completando la escena, Aya Omasa eligió la parure Emerald Lightscape High Jewelry, con un collar de platino con una esmeralda de Zambia de 8,69 quilates y pendientes de esmeralda colombiana octogonales, completado con un llamativo anillo de diamantes y el Reloj de Alta Gama Serpenti Aeterna con esmeraldas y diamantes.

Tomohisa Yamashita encarnó el refinamiento masculino con el Reloj de Alta Gama Octo Roma en platino con diamantes y granates mandarín, combinado con broches de Alta Joyería: la Pigna Romana, un tributo moderno a La Dolce Vita, y el Jardín de Colores, una oda jubilosa a los jardines de Italia, y anillos Serpenti Viper.

Al recorrer los tres capítulos temáticos —La Ciencia del Color, El Simbolismo del Color y El Poder de la Luz— descubrieron joyas icónicas como el legendario collar de esmeraldas Seven Wonders, atrevidos sautoirs de la década de 1960 y los primeros diseños de Sotirio Bulgari, junto con obras recién encargadas de los artistas contemporáneos Lara Favaretto, Mariko Mori y Akiko Nakayama.

La noche culminó con una cena de gala organizada por Il Ristorante Niko Romito del Bvlgari Hotel Tokyo y realizada en el gran Atrio del Centro Nacional de Arte. Con el telón de fondo de la imponente arquitectura del museo, los invitados disfrutaron de una experiencia refinada. La cena fue realzada por la música del compositor y pianista Roberto Cacciapaglia y por una actuación fascinante de la vocalista Kanna Ogawa.

