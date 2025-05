Cómo Theo James logró protagonizar la nueva campaña de Dolce & Gabbana

La icónica fragancia Light Blue de Dolce & Gabbana celebra su 25º aniversario con una campaña renovada que revive la sensualidad mediterránea que la hizo inolvidable en 2010.

Esta vez, el actor británico Theo James es el protagonista, acompañado por la supermodelo italiana Vittoria Ceretti, en una producción visual filmada en la costa de Capri.

Una nueva cara para un clásico de la perfumería

Conocido por sus papeles en The White Lotus, Divergente y The Gentlemen, Theo James aporta carisma, elegancia y atractivo internacional a esta campaña que combina arte, cine y moda. Esta no es su primera incursión en el mundo de las fragancias: en 2015 fue imagen de Boss The Scent, de Hugo Boss.

¿Qué se necesita para aparecer en campañas como esta?

Ser el rostro de una campaña global de perfumes no es tarea fácil. Se considera:

Presencia mediática y proyección internacional. Imagen alineada con los valores de la marca (en este caso: sensualidad, sofisticación, masculinidad atemporal). Experiencia previa en campañas o alta visibilidad en cine, televisión o moda.

¿Cuánto ganan las celebridades por estas campañas?

Los ingresos varían, pero para campañas de lujo como la de Light Blue, se estima que una figura como Theo James puede recibir:

Entre 500 mil y 2 millones de dólares, dependiendo de exclusividad, derechos de imagen y duración del contrato.

Los modelos sin fama pueden recibir entre 30 mil y 150 mil dólares, pero con actores de renombre el pago se eleva considerablemente.

Con esta campaña, Dolce & Gabbana no solo celebra un hito en la historia de su fragancia más reconocible, sino que renueva su imagen para una nueva generación. Theo James representa el equilibrio perfecto entre tradición e innovación, haciendo de esta colaboración un momento clave en el mundo de la moda y la belleza.