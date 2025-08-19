Suscríbete
Entretenimiento

Shakira y Antonio de la Rúa son captados juntos a 14 años de su separación

La intérprete de “Antología” cenó con su ex en San Diego, ¿habrá reconciliación?

August 18, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
shakira-antonio-de-la-rua-reencuentro.jpeg

Shakira fue captada conviviendo en un restaurante con Antonio de la Rúa, su ex al que le escribió la canción “Día de enero”. Más de una década después de que terminaron su relación, la artista y Antonio fueron vistos cenando en un exclusivo restaurante de San Diego, en compañía de sus hijos, Sasha y Milán, así como de su hermano Tonino, lo que avivó los rumores de reconciliación.

El video del encuentro se hizo viral de inmediato, en el que se aprecia a la famosa cantante colombiana sonriente y relajada junto al empresario argentino, días después del emotivo concierto que ofreció Shakira en el que sorprendió a sus fans al interpretar en vivo Día de enero, una de las canciones más icónicas que escribió en honor a Antonio durante los años que compartieron juntos.

La famosa dijo a su público antes de que comenzara a cantar el tema, “esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre”.

Cabe recordar que Shakira y Antonio volvieron a tener un acercamiento cuando los internautas detectaron un “me gusta” de Antonio en una publicación de la artista el Día de la Madre, y desde entonces no se han dado encuentros entre ambos.

Además, Shakira invitó a la hija de Antonio a participar en su show cuando estuvo en Argentina.

Shakira Antonio de la Rúa
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
shakira-pique-venden-casa.jpg
Entretenimiento
Shakira y Piqué venden una de sus propiedades en Barcelona
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-ex-madre-de-su-hijo
Entretenimiento
Quién es la ex y madre del hijo de Drake Bell y a qué se dedica
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-divorcio-janet.jpg
Entretenimiento
Drake Bell se divorcia de la influencer Janet Von Schmeling
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
terence-stamp-elizabeth-.jpg
Entretenimiento
Terence Stamp estuvo casado con Elizabeth O’Rourke, una mujer 35 años menor que él
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
terence-stamp-murio-superman.jpeg
Entretenimiento
Murió Terence Stamp, el villano de “Superman” a los 87 años
El actor británico saltó a la fama por su papel como el villano de “Superman”
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-multa.jpg
Entretenimiento
Por qué fue multada Katy Perry en una zona protegida
La cantante enfrenta fuerte sanción por grabar sin permiso un videoclip
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce.jpg
Entretenimiento
Taylor Swift habla como nunca de su romance con Travis Kelce
La cantante se sinceró al hablar de cómo conoció a su pareja y cómo fue su primera cita
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-gana-demanda-millonaria
Entretenimiento
Christian Nodal gana demanda millonaria en Colombia
En medio de la polémica que atraviesa por su recientes declaraciones en la entrevista que le concedió a Adela Micha, el intérprete de regional mexicano obtuvo un triunfo en su carrera
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-problemas-legalesjpg
Entretenimiento
Los problemas legales que ha enfrentado Drake Bell
El famoso ha enfrentado diversos escándalos a lo largo de su carrera
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez