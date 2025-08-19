Shakira y Antonio de la Rúa son captados juntos a 14 años de su separación

Shakira fue captada conviviendo en un restaurante con Antonio de la Rúa, su ex al que le escribió la canción “Día de enero”. Más de una década después de que terminaron su relación, la artista y Antonio fueron vistos cenando en un exclusivo restaurante de San Diego, en compañía de sus hijos, Sasha y Milán, así como de su hermano Tonino, lo que avivó los rumores de reconciliación.

El video del encuentro se hizo viral de inmediato, en el que se aprecia a la famosa cantante colombiana sonriente y relajada junto al empresario argentino, días después del emotivo concierto que ofreció Shakira en el que sorprendió a sus fans al interpretar en vivo Día de enero, una de las canciones más icónicas que escribió en honor a Antonio durante los años que compartieron juntos.

La famosa dijo a su público antes de que comenzara a cantar el tema, “esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre”.

Cabe recordar que Shakira y Antonio volvieron a tener un acercamiento cuando los internautas detectaron un “me gusta” de Antonio en una publicación de la artista el Día de la Madre, y desde entonces no se han dado encuentros entre ambos.

Además, Shakira invitó a la hija de Antonio a participar en su show cuando estuvo en Argentina.