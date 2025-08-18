Entretenimiento
Antonio de la Rúa
Entretenimiento
Shakira y Antonio de la Rúa son captados juntos a 14 años de su separación
La intérprete de “Antología” cenó con su ex en San Diego, ¿habrá reconciliación?
August 18, 2025
·
Diana Laura Sánchez