Antonio de la Rúa, ex de Shakira asiste a su concierto en México y reavivan rumores de romance

El empresario argentino fue captado en el último show de la intérprete en México

September 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Instagram @shakira

Instagram @shakira

Las cámaras del show enfocaron justo cuando la colombiana Shakira interpretó el tema “Día de enero” junto a Belinda.

La colombiana cerró con broche de oro su gira por México en el Estadio GNP de la capital. Entre las primeras filas, se hizo presente el empresario argentino Antonio de la Rúa, quien fue su novio por más de una década.

Antonio fue testigo de uno de los momentos más especiales de la gira de la colombiana que protagonizó un gran show con la intérprete Belinda.

Como era de esperarse, en las redes sociales, se ha hecho viral un video de Antonio de la Rúa presenciando el concierto. Una fan captó justo en el momento en el que Shakira y Belinda cantaban Día de Enero.

En el video, Antonio aparece viendo hacia el escenario con una expresión facial de felicidad, con la mano en el rostro.

Cabe mencionar que no es la primera vez que son captados juntos, ya que Antonio de la Rúa ha seguido de cerca la gira mundial de su expareja. Hace unas semanas, el argentino fue captado junto a la intérprete cenando en un restaurante junto a sus hijos, el cantante Milan de 12 años y Sasha de 10, además de Tonino, el hermano de la cantante.

