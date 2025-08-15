Jeff Bezos quiere que su esposa Lauren Sánchez sea la próxima chica bond

De acuerdo con medios estadounidenses, una fuente cercana a Jeff Bezos aseguró que el millonario estaría “obsesionado” con la idea de que Lauren Sánchez tenga un papel destacado en la próxima entrega de James Bond.

Tras gastar 8 mil millones en la compra de MGM, incluyendo el vasto catálogo de cine y televisión del estudio con franquicias icónicas, Bezos estaría usando su poder para posicionar a su esposa “como personaje central” en la película.

“Está obsesionado. Esto no es solo un casting de fantasía; Jeff la quiere en pantalla y listo”, señaló.

A pesar de que la periodista no es actriz, ahora que Bezos está al mando de MGM, el estudio que posee los derechos de la saga, ella tiene voz en las decisiones del estudio.

Lauren Sánchez de 55 años no es ajena a las cámaras, aunque su trayectoria está más ligada al periodismo y la aviación. Ha trabajado como reportera y presentadora en cadenas como Fox. Además, como piloto de helicópteros, y ha participado en rodajes de películas, además de desempeñarse como productora aérea en Miss Bala y es propietaria de Black Ops Aviation, empresa especializada en filmaciones aéreas.

