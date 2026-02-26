“No es divertido estar exhibido”: Avan Jogia habla sin filtros sobre las escenas eróticas con Dove Cameron

La serie 56 Days, convertida en el thriller más visto a nivel mundial en Amazon Prime Video, ha generado conversación no solo por el erotismo, sino por el esperado regreso a la pantalla grande de actores conocidos por series y películas infantiles. Ahora, Avan Jogia —recordado por su papel en Victorious— rompe el silencio sobre cómo se filman realmente este tipo de secuencias junto a Dove Cameron, la famosa actriz de Disney, recordada por “Descendientes” y “Liv y Maddie”.

Existen los coordinadores de intimidad, y eso es algo enorme. Es como tener un coordinador de escenas de acción; es muy parecido. Avan Jogia.

¿Es incómodo?

Lejos del glamour, el actor confesó que grabar estas escenas puede resultar incluso “ridículo”. “Es vanidad, inseguridad, todo pasando al mismo tiempo”, dijo. Según explica, la preocupación principal no es la sensualidad, sino ejecutar correctamente la escena, casi como si se tratara de una pelea coreografiada.

No es divertido. No es divertido estar tan expuesto. Pero en esta serie creo que eso realmente aporta a la comprensión, a la tensión y a la dinámica entre estos dos personajes. Avan Jogia.

Para el actor, lo que distingue a 56 Days es que las escenas íntimas no están ahí “solo por estar”. Según explicó, forman parte esencial de la narrativa y reflejan dinámicas de poder, manipulación y comportamiento entre los personajes.

Aportan un nivel de dinámicas de poder y ayudan a entender cómo el sexo se usa para manipular y para conseguir objetivos. [...] Están ligadas al comportamiento, a la historia y a cómo eso se aplica a estos dos personajes. Avan Jogia.

En un panorama donde el thriller erótico vuelve a dominar las plataformas, 56 Days no solo apuesta por la provocación, sino por integrar la intimidad como herramienta dramática. Y detrás de cámara, según revela Jogia, todo es mucho más técnico de lo que parece.