Revista
Entretenimiento

“No es divertido estar exhibido”: Avan Jogia habla sin filtros sobre las escenas eróticas con Dove Cameron

Desde la coreografía hasta el poder narrativo. Así explica el ex actor de Nickelodeon cómo se construye la intimidad en 56 Days, el thriller erótico #1 a nivel mundial de Amazon Prime Video junto a Dove Cameron

Febrero 26, 2026 • 
Tania Franco
“No es divertido estar exhibido”: Avan Jogia habla sin filtros sobre las escenas eróticas con Dove Cameron

Instagram: Prime Video.

La serie 56 Days, convertida en el thriller más visto a nivel mundial en Amazon Prime Video, ha generado conversación no solo por el erotismo, sino por el esperado regreso a la pantalla grande de actores conocidos por series y películas infantiles. Ahora, Avan Jogia —recordado por su papel en Victorious— rompe el silencio sobre cómo se filman realmente este tipo de secuencias junto a Dove Cameron, la famosa actriz de Disney, recordada por “Descendientes” y “Liv y Maddie”.

Existen los coordinadores de intimidad, y eso es algo enorme. Es como tener un coordinador de escenas de acción; es muy parecido.
Avan Jogia.

“No es divertido estar exhibido”: Avan Jogia habla sin filtros sobre las escenas eróticas con Dove Cameron

Instagram: Prime Video.

¿Es incómodo?

Lejos del glamour, el actor confesó que grabar estas escenas puede resultar incluso “ridículo”. “Es vanidad, inseguridad, todo pasando al mismo tiempo”, dijo. Según explica, la preocupación principal no es la sensualidad, sino ejecutar correctamente la escena, casi como si se tratara de una pelea coreografiada.

No es divertido. No es divertido estar tan expuesto. Pero en esta serie creo que eso realmente aporta a la comprensión, a la tensión y a la dinámica entre estos dos personajes.
Avan Jogia.

“No es divertido estar exhibido”: Avan Jogia habla sin filtros sobre las escenas eróticas con Dove Cameron

Instagram: Prime video.

Para el actor, lo que distingue a 56 Days es que las escenas íntimas no están ahí “solo por estar”. Según explicó, forman parte esencial de la narrativa y reflejan dinámicas de poder, manipulación y comportamiento entre los personajes.

Aportan un nivel de dinámicas de poder y ayudan a entender cómo el sexo se usa para manipular y para conseguir objetivos. [...] Están ligadas al comportamiento, a la historia y a cómo eso se aplica a estos dos personajes.
Avan Jogia.

En un panorama donde el thriller erótico vuelve a dominar las plataformas, 56 Days no solo apuesta por la provocación, sino por integrar la intimidad como herramienta dramática. Y detrás de cámara, según revela Jogia, todo es mucho más técnico de lo que parece.

56 days
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Unfamiliar-la-exitosa-serie-de-Netflix.jpg
Entretenimiento
Unfamiliar, la serie de espías que domina Netflix
Febrero 26, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Carolyn-Bessette-estilo.jpeg
Entretenimiento
El estilo y los looks de Carolyn Bessette en Love Story que están marcando tendencia
Febrero 26, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
“Es una compañera maravillosa, divertida, generosa…”: Miguel Ángel Silvestre sobre Belinda
Entretenimiento
“Es una compañera maravillosa, divertida, generosa…”: Miguel Ángel Silvestre sobre Belinda
Febrero 25, 2026
 · 
Tania Franco
“No tuve el privilegio de derrumbarme”: Priyanka Chopra habla del nacimiento prematuro de su bebé
Entretenimiento
“No tuve el privilegio de derrumbarme”: Priyanka Chopra habla del nacimiento prematuro de su bebé
Febrero 25, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuál fue el plan de Pedro Pascal para su última cita romántica con Rafael Olarra?
Entretenimiento
¿Cuál fue el plan de Pedro Pascal para su última cita romántica con Rafael Olarra?
El actor chileno fue visto disfrutando una salida íntima con Rafael Olarra, en una salida marcada por gestos de cercanía y complicidad en Nueva York
Febrero 25, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Entretenimiento
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Las imágenes que desataron rumores sobre la vida sentimental del actor más reservado de Hollywood
Febrero 17, 2026
 · 
Tania Franco
hailey-bieber-donacion-familia-eric-dane.jpg
Entretenimiento
Hailey Bieber donó una cuantiosa cantidad a la familia de Eric Dane
La esposa de Justin Bieber se sumó a la recaudación de fondos tras la muerte del actor
Febrero 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Cómo luce el amor para Sin Bandera en la era de los likes, el love bombing y el ghosting?
Entretenimiento
¿Cómo luce el amor para Sin Bandera en la era de los likes, el love bombing y el ghosting?
Leonel García y Noel Schajris nos dieron una interesante conversación donde analizamos el amor en tiempos de likes
Febrero 25, 2026
 · 
Tania Franco