Comparan “Opalite” de Taylor Swift con canción de Luis Miguel

En redes sociales comenzó a circular la versión de que el nuevo sencillo “Opalite” de Taylor Swift es muy similar a la canción “Dos enamorados” de Luis Miguel.

Ambas canciones hablan del amor entre una pareja, Luis Miguel le canta a una relación que deja huella, mientras que Taylor hace referencia a su vida junto a Travis Kelce, su ahora prometido.

De acuerdo con la revista People, el título de la canción de Tay está inspirado en la piedra opalita, gema que representa el mes de nacimiento de Kelce.

“La canción narra su camino hacia el amor duradero tras un desamor, un tema que resuena con su historial de relaciones de alto perfil”.

Lo que no esperábamos es el debate que abrió el lanzamiento del nuevo sencillo por la similitud con el sencillo del famoso cantante Luis Miguel.

Los internautas encontraron coincidencias tanto en la melodía como en el tono y ciertas frases de la letra de ambos temas.

La canción “Dos enamorados” de Luis Miguel se remonta a los años 80, cuando los compositores argentinos Rubén Amado y Javier Santos escribieron la pieza.

Seguidores de los artistas señalan que el ritmo, la instrumentación y la atmósfera de “Opalite”, son comparables a los de “Dos enamorados”. Surgieron videos y análisis donde se reproducen fragmentos de ambas canciones para evidenciar las similitudes.