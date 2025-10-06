Suscríbete
Entretenimiento

Comparan “Opalite” de Taylor Swift con canción de Luis Miguel

La intérprete lanzó su nuevo álbum y una de sus canciones llamó la atención por las similitudes que tiene con un tema del “Sol de México”

October 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-opalite-cancion-luis-miguel-dos-enamorados

getty

En redes sociales comenzó a circular la versión de que el nuevo sencillo “Opalite” de Taylor Swift es muy similar a la canción “Dos enamorados” de Luis Miguel.

Ambas canciones hablan del amor entre una pareja, Luis Miguel le canta a una relación que deja huella, mientras que Taylor hace referencia a su vida junto a Travis Kelce, su ahora prometido.

De acuerdo con la revista People, el título de la canción de Tay está inspirado en la piedra opalita, gema que representa el mes de nacimiento de Kelce.

“La canción narra su camino hacia el amor duradero tras un desamor, un tema que resuena con su historial de relaciones de alto perfil”.

Lee más aquí
“Opalite”: La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
Entretenimiento
La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Canción que Taylor Swift le habría escrito a Blake Lively en The Life of a Showgirl
Entretenimiento
¿Indirecta para Blake Lively? La canción polémica en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift canta su deseo de tener hijos con Travis Kelce en su nueva canción de amor Wi$h Li$t
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
David DeLuise . Los Hechiceros de Waverly Place
Entretenimiento
“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney
October 03, 2025
 · 
Tania Franco

Lo que no esperábamos es el debate que abrió el lanzamiento del nuevo sencillo por la similitud con el sencillo del famoso cantante Luis Miguel.

Los internautas encontraron coincidencias tanto en la melodía como en el tono y ciertas frases de la letra de ambos temas.

La canción “Dos enamorados” de Luis Miguel se remonta a los años 80, cuando los compositores argentinos Rubén Amado y Javier Santos escribieron la pieza.

Seguidores de los artistas señalan que el ritmo, la instrumentación y la atmósfera de “Opalite”, son comparables a los de “Dos enamorados”. Surgieron videos y análisis donde se reproducen fragmentos de ambas canciones para evidenciar las similitudes.

Taylor Swift Luis Miguel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
zac-efron-romance.jpg
Entretenimiento
La actriz Nina Dobrev revela si anda o no con Zac Efron
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-operacion-rodilla.jpg
Entretenimiento
Belinda tendrá que someterse a una operación por este problema de salud
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michelle salas
Entretenimiento
Michelle Salas habla de una posible operación de rodilla
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Secretos de la película Matilda 1996
Entretenimiento
Lo que Danny DeVito le ocultó a Mara Wilson durante años sobre su mamá y la película “Matilda”
October 05, 2025
 · 
Tania Franco
lady-gaga-quiere-ser-mamajpg
Entretenimiento
Lady Gaga expresa su deseo de convertirse en madre junto a Michael Polansky
La cantante confesó que el papel que más anhela en su vida es el de la maternidad
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce-compromiso-anillojpg
Entretenimiento
Taylor Swift revela detalles de su anillo de compromiso
La cantante que acaba de lanzar su nuevo álbum The Life of a Showgirl, compartió detalles sobre su reciente compromiso con Travis Kelce
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sean-diddy-combs-sentencia.jpg
Entretenimiento
Sean “Diddy” Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión
Luego de que el tribunal federal de Manhattan dio a conocer la sentencia, el rapero y magnate musical rompió en llanto ante el juez
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil-desnuda.jpg
Entretenimiento
Erika Buenfil sorprende al posar desnuda a sus 61 años; así luce
La actriz mexicana reconoció que hace años no se hubiera atrevido a dar este paso
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
robbie-williams-enfermedad
Entretenimiento
Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Robbie Williams
El cantante dijo que fue diagnosticado con esta enfermedad que le ha afectado a lo largo de su carrera
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez