Lady Gaga expresa su deseo de convertirse en madre junto a Michael Polansky

Lady Gaga habló en entrevista con Stephen Colbert sobre sus planes junto a su prometido y dijo, “ser mamá, ese será mi próximo papel protagónico”.

A sus 39 años, Lady Gaga dijo que espera ser mamá pronto, ya que es una prioridad para ella y su prometido.

Por otro lado, dijo que quiere debutar en Broadway, “me gustaría hacer muchas cosas, sí, pero, lo que realmente quiero es ser una mamá”, manifestó.

Lady Gaga puntualizó que su prometido es “increíblemente brillante, dulce y amable” y que lucha por ella todos los días.

“Él es mi mejor amigo en todo el mundo. Él siempre me vio realmente y creo que yo siempre lo vi a él, y lo sentí de inmediato. Fue muy poderoso, algo que no creo haber sentido con nadie antes”, confesó la famosa artista que desea formar una familia pronto con el empresario y filántropo Michael Polansky, a quien conoció en 2019 en la presentación de la madre de la artista. Un año después confirmaron su noviazgo cuando Gaga publicó fotos con él, después de meses de rumores de que estaban saliendo. En 2024, se dio a conocer su compromiso.