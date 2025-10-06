Suscríbete
La actriz Nina Dobrev revela si anda o no con Zac Efron

Durante una entrevista, Nina fue cuestionada sobre si está saliendo con el famoso actor

October 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
zac-efron-romance.jpg

Tras una ola de rumores de romance entre Nina Dobrev y Zac Efron, luego de que fueran vistos juntos disfrutando de unas vacaciones en Italia junto a un grupo de amigos, la actriz rompió el silencio.

En las fotos aparecía la actriz descansando en el bote con un sensual traje de baño negro con escote en el abdomen.

Cabe mencionar que la comentada salida que ocasionó los rumores de romance, ocurrió semanas después de que se diera a conocer la ruptura de la actriz con el snowboarder olímpico Shaun White, con quien estuvo comprometida por más de 11 meses y cinco años de noviazgo.

Nina Dobrev declaró a TMZ que no está saliendo con Zac Efron y que no tiene romance con él como se especuló. “Solo somos amigos, dijo sin entrar en detalles.

Además, dijo que está bien tras su ruptura. “Estoy entusiasmada con el futuro y lo único que está garantizado es el cambio”, expresó la actriz.

De acuerdo con People, terminaron su compromiso por una decisión de ambos. “Fue una decisión mutua y no fue fácil, pero se tomó con amor y un profundo respeto mutuo”.

Nina Dobrev Zac Efron
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
