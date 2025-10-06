Belinda y Daniela Romo protagonizan histórico dueto en “Mentiras All Stars”

Belinda y Daniela Romo protagonizaron un gran momento durante la función de “Mentiras All Stars”, este domingo al cantar juntas “Yo no te pido la luna”.

Daniela Romo fue la invitada especia a la épica función de “Mentiras All Stars”.

Este encuentro emocionó al público que recordó con nostalgia este emblemático tema de Daniela Romo, que ahora fue interpretado en el teatro musical mexicano.

Belinda y Mariana Treviño brillaron en el regreso de este icónico musical. Si amas el pop de los 80’s y los 90’s, no te puedes perder de estas funciones para cantar a todo pulmón éxitos de Daniela Romo, Yuri, Lupita D’Alessio y más.

En sus redes sociales, Belinda expresó su emoción de cantar junto a una de las artistas más reconocidas en nuestro país. “Daniela, nos volvemos a encontrar en el maravilloso teatro. Ha sido un regalo regresar a este escenario tan sagrado en donde cada noche nos dejamos la vida por el público, cada función es una sorpresa y una nueva oportunidad de aprender de mis compañeras y compañeros a los que admiro profundamente, gracias a todo el equipo que ha hecho que esto suceda y a todo el público que cada noche nos llena de amor y aplausos, el teatro es muy especial, es arte en vivo, es trabajo en equipo, es saber qué necesita tu compañero con una sola mirada y eso me nutre todos los días para ser la mejor versión de mi, compartir con Mariana Treviño es espectacular. No se pueden perder Mentiras. Por cierto vuelo en un tacón y me voy al espacio, jaja qué más puedo pedir. Los amo, gracias por tanto amor”, expresó.