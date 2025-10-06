Suscríbete
One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne

Zayn Malik y Louis Tomlinson compartirán recuerdos sobre su compañero fallecido

October 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
One Direction en 2014

Los exintegrantes de One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson llegaron a un acuerdo con Netflix para protagonizar un nuevo documental que repasará la historia de la banda y recordará a su fallecido compañero Liam Payne.

De acuerdo con el diario británico The Sun, Malik y Tomlinson realizarán un viaje por carretera a través de Estados Unidos como eje central del documental. Durante el recorrido, ambos compartirán memorias de sus años como parte de la boy band más exitosa de la década pasada, además de reflexionar sobre el impacto que tuvo en sus vidas la muerte de Liam Payne.

El documental no solo mostrará anécdotas, sino que permitirá conversaciones más íntimas y profundas sobre lo que significó para ellos formar parte de One Direction.

El regreso de los miembros de One Direction a la pantalla ocurre en medio del duelo por la pérdida de Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre de 2024.

El funeral de Payne en Reino Unido, reunió de forma emotiva a Malik, Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, quienes habían mantenido caminos separados desde la pausa indefinida de la banda en 2016.

Liam Payne One Direction
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
