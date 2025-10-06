Suscríbete
Entretenimiento

Michelle Salas habla de una posible operación de rodilla

La influencer apareció en muletas y contó qué fue lo que le pasó

October 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
michelle salas

.

Instagram @michellesalasb

La modelo e influencer Michelle Salas preocupa a sus seguidores por aparecer utilizando muletas, debido a una complicación de salud que requiere atención inmediata.

La modelo habló de la posibilidad de someterse a una operación para resolver el problema.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel explicó que desde hace casi un año, enfrenta una lesión en el menisco que le provoca bloqueos y fuertes dolores, impidiéndole caminar sin apoyo.

Michelle Salas recordó que hace algunos años, se sometió a una cirugía de ligamento cruzado, pero no logró recuperar completamente la fuerza muscular de la pierna afectada, lo que le ha provocado inestabilidad que terminó por afectar el menisco.

Lee más aquí
“Opalite”: La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
Entretenimiento
La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Canción que Taylor Swift le habría escrito a Blake Lively en The Life of a Showgirl
Entretenimiento
¿Indirecta para Blake Lively? La canción polémica en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift canta su deseo de tener hijos con Travis Kelce en su nueva canción de amor Wi$h Li$t
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
David DeLuise . Los Hechiceros de Waverly Place
Entretenimiento
“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney
October 03, 2025
 · 
Tania Franco

Según una reciente resonancia magnética, Michelle podría necesitar una nueva intervención quirúrgica, aunque está a la espera de una valoración médica definitiva.

Michelle Salas ha tenido que utilizar muletas debido a que se han intensificado las molestias, que han limitado sus actividades cotidianas y profesionales.

Para Salas, esta situación no ha sido fácil debido a que es una persona muy activa y le cuesta permanecer inmóvil. Sin embargo, a pesar de las dificultades, se ha mantenido optimista y cercana con sus seguidores, compartiendo los altibajos de su salud.

Michell Salas
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
taylor-swift-travis-kelce-compromiso-anillojpg
Entretenimiento
Taylor Swift revela detalles de su anillo de compromiso
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sean-diddy-combs-sentencia.jpg
Entretenimiento
Sean “Diddy” Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil-desnuda.jpg
Entretenimiento
Erika Buenfil sorprende al posar desnuda a sus 61 años; así luce
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
robbie-williams-enfermedad
Entretenimiento
Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Robbie Williams
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Disney Channel - Belinda en "The Cheetah Girls 2"
Entretenimiento
“Mi voz siempre me delata”, Belinda confiesa cómo la reconocen en la calle y recuerda Cheetah Girls 2
Las fotografías de Belinda en 2006 no hacen más que recordar por qué es un ícono en México, la cantante confesó que la gente la reconoce por su papel en esta película
October 04, 2025
 · 
Tania Franco
Lewis Hamilton rompe el silencio tras la muerte de su perro Roscoe
Entretenimiento
Lewis Hamilton rompe el silencio tras la muerte de su perro Roscoe
El piloto británico agradeció el cariño recibido y confesó que el duelo por su mascota es “el último acto de amor”
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
camila fernandez.jpg
Entretenimiento
Camila Fernández estrena nueva música
Camila Fernández estrenó la versión deluxe de su disco “La Fernández”, la cual incluye el sencillo “Culpa Mía”
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-look.jpeg
Entretenimiento
Galilea Montijo sorprende con un vestido inspirado en el Jardín del Edén
La conductora llevó un look llamativo a la gala de La Casa de los Famosos México, donde salió por la puerta grande el sexto finalista del reality
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
¡Casi una década! Esto tardó Mel Gibson en escribir La Resurrección de Cristo
Entretenimiento
¡Casi una década! Esto tardó Mel Gibson en escribir La Resurrección de Cristo
La esperada secuela de La Pasión de Cristo llegará en 2027, después de más de siete años de escritura y preparación
October 02, 2025
 · 
Tania Franco