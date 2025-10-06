Michelle Salas habla de una posible operación de rodilla

La modelo e influencer Michelle Salas preocupa a sus seguidores por aparecer utilizando muletas, debido a una complicación de salud que requiere atención inmediata.

La modelo habló de la posibilidad de someterse a una operación para resolver el problema.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel explicó que desde hace casi un año, enfrenta una lesión en el menisco que le provoca bloqueos y fuertes dolores, impidiéndole caminar sin apoyo.

Michelle Salas recordó que hace algunos años, se sometió a una cirugía de ligamento cruzado, pero no logró recuperar completamente la fuerza muscular de la pierna afectada, lo que le ha provocado inestabilidad que terminó por afectar el menisco.

Según una reciente resonancia magnética, Michelle podría necesitar una nueva intervención quirúrgica, aunque está a la espera de una valoración médica definitiva.

Michelle Salas ha tenido que utilizar muletas debido a que se han intensificado las molestias, que han limitado sus actividades cotidianas y profesionales.

Para Salas, esta situación no ha sido fácil debido a que es una persona muy activa y le cuesta permanecer inmóvil. Sin embargo, a pesar de las dificultades, se ha mantenido optimista y cercana con sus seguidores, compartiendo los altibajos de su salud.