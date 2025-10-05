Suscríbete
Entretenimiento

Lo que Danny DeVito le ocultó a Mara Wilson durante años sobre su mamá y la película “Matilda”

El rodaje de la icónica película de los 90 estuvo marcado por un drama real: la lucha contra el cáncer de la madre de la actriz protagonista y el gesto inolvidable del director

October 05, 2025 • 
Tania Franco
Secretos de la película Matilda 1996

Getty Images / Fotógrafo autónomo

En los años 90, Matilda se convirtió en una de las películas más entrañables del cine infantil. Dirigida por el actor y cineasta Danny DeVito, el proyecto tenía un presupuesto de 36 millones de dólares, una suma considerable para la época. El éxito dependía casi por completo de encontrar a la niña perfecta para interpretar al personaje creado por Roald Dahl.

Tras un largo proceso de casting, la elegida fue Mara Wilson, quien ya había destacado en Mrs. Doubtfire y Milagro en la calle 34. Con apenas 8 años, Mara llegó al set acompañada de su madre, Susie Wilson, quien además era su representante.

"Matilda"- Mara Wilson

Mara Wilson & Sister Ana (Photo by SGranitz/WireImage)

Steve Granitz/WireImage

La batalla de Mara

Lo que pocos sabían es que, justo al iniciar la filmación, a la madre de Mara le diagnosticaron un cáncer de mama en etapa avanzada. La noticia golpeó con fuerza a la familia y afectó profundamente a la pequeña actriz.

Danny DeVito y Mara Wilson 1997 - Película "Matilda"

Michael Ochs Archives/Getty Images

Fue entonces cuando Danny DeVito y su esposa, la también actriz Rhea Perlman — quien en la película interpretaba a la madre de Matilda— decidieron dar un paso más allá. La pareja cuidó de Mara como si fueran sus “tíos adoptivos”, llevándola y recogiéndola del set, invitándola a dormir en su casa y brindándole contención emocional en uno de los momentos más difíciles de su infancia.

La pérdida

Lamentablemente, Susie Wilson falleció en 1996, meses antes del estreno oficial de Matilda. Durante años, Mara creyó que su madre nunca había visto el resultado final de su trabajo más importante.

Secretos de la película "Matilda"

La confesión que lo cambió todo

Sin embargo, siendo adulta, Mara Wilson reveló un detalle conmovedor: en una comida con DeVito, él le confesó que había llevado un VHS con la versión casi definitiva de la película al hospital, para que Susie pudiera verla antes de morir. De esta forma, la madre de Mara pudo despedirse de este mundo contemplando la mayor alegría de su hija: verla brillar como Matilda.

Mara Wilson

Amy Sussman/Getty Images

Detrás de la magia y el humor de Matilda hubo una historia real de amor, pérdida y solidaridad. La película no solo marcó a toda una generación, sino que también se convirtió en un refugio emocional para su protagonista. Y en el centro de esta historia, quedó para siempre el gesto humano y generoso de Danny DeVito.

Cine Matilda peliculas Mara Wilson películas ganadoras
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
sean-diddy-combs-sentencia.jpg
Entretenimiento
Sean “Diddy” Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil-desnuda.jpg
Entretenimiento
Erika Buenfil sorprende al posar desnuda a sus 61 años; así luce
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
robbie-williams-enfermedad
Entretenimiento
Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Robbie Williams
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Disney Channel - Belinda en "The Cheetah Girls 2"
Entretenimiento
“Mi voz siempre me delata”, Belinda confiesa cómo la reconocen en la calle y recuerda Cheetah Girls 2
October 04, 2025
 · 
Tania Franco
“Opalite”: La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
Entretenimiento
La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
En su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, la cantante convierte el ópalo, gema que representa a su prometido, en una metáfora del amor y la felicidad construida a mano
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Canción que Taylor Swift le habría escrito a Blake Lively en The Life of a Showgirl
Entretenimiento
¿Indirecta para Blake Lively? La canción polémica en el nuevo álbum de Taylor Swift
El nuevo álbum de Taylor Swift no solo marca una etapa brillante en su carrera, también reaviva rumores de tensiones con Blake Lively gracias a la letra de “Cancelled!”
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift canta su deseo de tener hijos con Travis Kelce en su nueva canción de amor Wi$h Li$t
a artista sorprendió a sus fans con un tema en el que imagina una vida al lado de su prometido, con familia, hogar y sueños compartidos
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
David DeLuise . Los Hechiceros de Waverly Place
Entretenimiento
“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney
David DeLuise, recordado por su papel como el padre de “Alex Russo” en Los Hechiceros de Waverly Place, felicitó a Selena Gomez y Benny Blanco con un emotivo mensaje en redes sociales
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Lewis Hamilton rompe el silencio tras la muerte de su perro Roscoe
Entretenimiento
Lewis Hamilton rompe el silencio tras la muerte de su perro Roscoe
El piloto británico agradeció el cariño recibido y confesó que el duelo por su mascota es “el último acto de amor”
October 03, 2025
 · 
Tania Franco