Realeza

El príncipe William habla del futuro de la corona británica

El heredero al trono británico, hijo mayor de Carlos III conversó con Eugene Levy en el programa “The Reluctant Traveler”

October 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
principe-william-futuro-de-la-corona-britanica.jpg

El príncipe William se sinceró en una entrevista en la que habló sobre el futuro que le depara cuando sea rey, así como lo que le espera a su hijo, el príncipe George, cuando le llegue su momento de ocupar el trono.

El príncipe de 43 años contó que no tiene prisa en convertirse en rey, “para mí, ser auténtico, ser yo mismo y ser genuino es lo que me motiva. Me tomo mis funciones y responsabilidades muy en serio, pero es importante... que no sientas que te poseen; tienes que poseerlas tú”.

William expresó su sentir cuando llegue el momento de que su hijo George ocupe el trono. “Quiero crear un mundo en el que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hacemos, un mundo y un trabajo que realmente impacte positivamente la vida de las personas”.

principe-william-habla-de-su-vida-personal-como-nunca.jpg
Realeza
El príncipe William se sincera como nunca sobre su vida personal
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
meghan-markle-paris-fashion-week.jpeg
Realeza
Meghan Markle reaparece en Paris Fashion Week
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

“Creo que puedo afirmar con seguridad que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Y lo acepto y lo disfruto; no le temo. Eso es lo que me entusiasma: la idea de poder generar un cambio. No un cambio radical, sino cambios que creo que deben ocurrir”, añadió.

William mencionó a su hermano Harry durante la conversación, diciendo que no desea volver a las viejas prácticas con las que él y su hermano crecieron, refiriéndose a la constante presencia de los medios en su infancia.

“De niño, vi eso con mis padres. Y si dejas que eso se infiltre, el daño que puede causar a tu vida es algo que juré que nunca le sucedería a mi familia. Por eso, soy muy firme en cuanto a dónde creo que está ese límite y,sabes que lucharé contra quienes lo sobrepasen”.

Príncipe William
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
