Entretenimiento

Ángela Aguilar recibe su primer regalo de cumpleaños

La cantante arrancó con los festejos por sus 22 años

October 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-cumpleaños-22.jpeg

El 8 de octubre, Ángela Aguilar estaría cumpliendo 22 años, sin embargo, ya comenzó con las celebraciones con una serie de publicaciones en sus redes sociales que marcaron el inicio del festejo de su nueva vuelta al sol.

La intérprete compartió detalles de los primeros festejos previos a la fecha oficial de su cumpleaños.

En las imágenes se aprecia una mesa de avión con un pastel de cumpleaños, frutos rojos y decoración de cumpleaños, de fondo se ve la ventanilla y varios globos metálicos en tonos rosas y transparentes.

angela-aguilar-regalo-de-cumpleaños-22.jpeg

Los seguidores de Ángela han comenzado a especular que podría tratarse de un viaje, por la pista del avión que estaría a punto de despegar a un destino aún desconocido.

Este cumpleaños será especial para Ángela por los logros que ha sumado en su carrera musical, además de que este año debutó como productora en su reciente disco “Nadie se va como llegó”.

angela-aguilar-cumpleaños.jpeg

El año pasado, Ángela celebró sus 21 años con Nodal, quien preparó una romántica sorpresa, pues se trataba de su primer cumpleaños como su esposa. El cantautor festejó a su esposa con fuegos artificiales y un mensaje emotivo en Guadalajara, donde Nodal participó con una exitosa presentación e invito a su esposa a subir al escenario, compartiendo algunos besos.

Ángela Aguilar Chistian Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
