El actor Mauricio Martínez revela que lucha contra el cáncer por quinta vez

El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez dio a conocer que nuevamente se enfrenta al diagnóstico de cáncer de vejiga, el quinto desde que se le detectó la enfermedad por primera vez en 2010.

Mauricio dijo que los tumores fueron identificados a tiempo, lo que ha permitido iniciar tratamiento bajo supervisión médica especializada. “Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga, en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo”.

El intérprete precisó que confía plenamente en Dios y en el equipo que lo está atendiendo para su recuperación. “Ya me sé el camino. Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez, continúo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte... y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro... aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar”.

Mauricio Martínez ha atravesado distintos ciclos de quimioterapia, lo que ha implicado pausas en su carrera en el teatro musical, cine y la televisión. El actor ha participado en telenovelas como, “Porque el amor manda”, “Señora Acero”, “Atrévete a soñar”, y “La mujer del vendaval”. Además en el teatro musical ha estado en “Mentiras”, “La bella y la bestia”, “Cabaret”, entre otros.

El regiomontano asegura que mantiene la fe y la esperanza para superar la enfermedad una vez más a más de 15 años de someterse a distintos tratamientos.