Entretenimiento

Gavin Casalegno revela su secreto de belleza

El actor de ‘The Summer I Turned Pretty’ comparte su filosofía de cuidado personal, su rutina fuera del set y el balance que encuentra entre el deporte y la calma

October 07, 2025 • 
Tania Franco
Gavin Casalegno comparte su secreto de belleza

Emma McIntyre/Getty Images for IMDb

A sus 26 años, Gavin Casalegno, uno de los actores más prometedores de Hollywood gracias a su papel en ‘The Summer I Turned Pretty’, no solo ha conquistado con su talento y carisma, sino también con su estilo de vida saludable.

En una reciente entrevista, el actor compartió cuál es su verdadera filosofía de belleza y cómo logra mantener un equilibrio entre su carrera, el deporte y la calma.

Su secreto de belleza

Lejos de productos milagro o rutinas de horas frente al espejo, Gavin tiene claro que la clave está en lo más simple:

Creo que gran parte de tu piel y tu apariencia está determinada por lo que comes y cómo tratas a tu cuerpo. Si comes sano y cuidas de ti mismo, todo lo demás funciona solo.
Gavin Casalegno.

Gavin Casalegno comparte su secreto de belleza

PARIS, FRANCE - JANUARY 22: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Gavin Casalegno attends the AMI - Alexandre Mattiussi Menswear Fall-Winter 2025/2026 show as part of Paris Fashion Week on January 22, 2025 in Paris, France. (Photo by Francois Durand/Getty Images)

Francois Durand/Getty Images

Para él, la belleza comienza desde dentro: una alimentación balanceada y el respeto por su cuerpo son los pilares que definen su rutina de cuidado personal.

Entre deportes, libros y olas

Cuando no está frente a la cámara, Gavin disfruta de una vida activa pero también de momentos de serenidad. Le apasiona el surf, una de las actividades que más lo conectan con la naturaleza, y dedica tiempo a la lectura como una forma de desconectarse y relajarse. Al mismo tiempo, suele encontrarse en un campo de fútbol o soccer, demostrando que la actividad física es parte esencial de su día a día.

Ese balance entre dinamismo y calma se ha convertido en su verdadero secreto para sentirse bien por dentro y por fuera.

Gavin Casalegno The Summer I Turned Pretty
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
