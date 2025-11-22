Suscríbete
Personalidades

Miss Jamaica está en cuidados intensivos tras fuerte caída en preliminar de Miss Universo

Gabrielle Henry, estará siete días más en cuidados intensivos tras haberse caído en la preliminar del certamen de belleza el pasado 20 de noviembre

Noviembre 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
representante-jamaica.jpeg

La reina de belleza de Jamaica, Gabrielle Henry, permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Tailandia, informó la organización nacional a través de un comunicado. La joven permanece hospitalizada en Tailandia, tras sufrir una caída en el escenario principal, durante la ronda preliminar de vestidos de noche.

El accidente ocurrió cuando la modelo de 28 años desfilaba con seguridad por el escenario con un vestido naranja con pedrería, cuando en cuestión de segundos dio un mal paso y cayó completamente fuera de la plataforma.

De acuerdo con una actualización de salud, la concursante jamaiquina se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. El día de la caída, se informó que Henry había sido trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, en donde estaba siendo atendida sin presentar lesiones de gravedad. De acuerdo con el presidente de MU, Raúl Rocha, no tenía fracturas ni huesos rotos.

Ahora, en la más reciente actualización del estado de salud de Gabrielle, la doctora que la atiende mencionó que la participante no se encuentra tan bien como se esperaba, por lo que Miss Jamaica deberá permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos durante al menos siete días, mientras los médicos continúan monitoréandola y dándole atención especializada.

Los exámenes médicos revelaron lesiones que ameritaron su ingreso inmediato a cuidados intensivos. De acuerdo con el comunicado que emitió su familia, la caída le provocó “trauma craneal”, además de “una laceración en una barbilla y otra en el pie”, por lo que quedó automáticamente fuera del concurso.

