Rincones secretos de Roma que pocos turistas conocen

Roma es una ciudad donde cada esquina cuenta una historia. Pero entre sus monumentos más visitados existen rincones que la mayoría de los turistas nunca llegan a descubrir. Estos son algunos de los lugares secretos de Roma que te harán sentir como un verdadero local:

1. Giardino degli Aranci

En lo alto del Aventino, este jardín ofrece una de las vistas más espectaculares del atardecer romano. Un lugar tranquilo, ideal para escapar del bullicio turístico y disfrutar del olor a azahar.

ValerioMei/Getty Images

2. El ojo secreto de Roma

En la Piazza dei Cavalieri di Malta se encuentra una puerta con un agujero misterioso. Si miras por él, podrás ver alineadas la cúpula de San Pedro, los jardines y las murallas del Vaticano. Un secreto que solo los romanos comparten.

undefined undefined/Getty Images

3. Basílica de San Clemente

A simple vista parece una iglesia más, pero bajo sus cimientos se esconden tres niveles de historia: una basílica medieval, una iglesia paleocristiana y un templo romano del siglo I dedicado al dios Mitra.

jarcosa/Getty Images

4. Villa Torlonia

Un elegante parque lleno de esculturas, lagos y villas neoclásicas. Fue residencia de Mussolini y hoy alberga museos y una arquitectura que combina belleza e historia.

Gim42/Getty Images

5. Quartiere Coppedè

Un barrio de cuento escondido al norte del centro. Su mezcla de estilos —gótico, barroco y art nouveau— crea una atmósfera mágica. Aquí cada fachada parece salida de una película de fantasía.

only_fabrizio/Getty Images

6. La Fuente del Acqua Paola

Situada en la colina del Gianicolo, esta fuente monumental inspiró la Fontana di Trevi. Desde su mirador, Roma se extiende a tus pies.

REDA/REDA/Universal Images Group via Getty Images

7. Trastevere

De noche es uno de los barrios más animados de Roma, pero al amanecer y al atardecer revela su verdadero encanto: calles vacías y el sonido de las campanas.

8. Domus Aurea

Bajo el suelo del parque Colle Oppio se esconde el antiguo palacio del emperador Nerón. Solo puede visitarse con guía, pero su arquitectura y frescos son una joya arqueológica.

jk78/Getty Images

9. El cementerio protestante

Un oasis de silencio junto a la Pirámide de Cayo Cestio, donde descansan poetas como Keats y Shelley. Uno de los lugares más bellos y melancólicos de Roma.

Eduardo R/Getty Images

Roma es mucho más que sus monumentos más fotografiados. En sus rincones menos transitados se encuentra su verdadera alma: la de una ciudad eterna, donde la belleza se esconde en los detalles y la historia se respira en cada piedra.