Il Volo
Grupo de pop lírico italiano conformado por Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone.
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
El cantante de Il Volo protagonizó un momento inesperado durante su presentación en vivo, la reacción del público se viralizó en redes sociales
October 21, 2025
·
Tania Franco