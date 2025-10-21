Entretenimiento
Nicolas Zarkozy
Personalidades
Nicolas Sarkozy, esposo de Carla Bruni ingresa a prisión para cumplir condena de 5 años
El expresidente de Francia fue encarcelado por corrupción; se le acusa de financiar su campaña en 2007 con dinero del régimen libio de Gadafi
October 21, 2025
·
Diana Laura Sánchez