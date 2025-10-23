Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje

Kylie Jenner está de luto por la pérdida de su perro Norman, uno de los galgos italianos más conocidos del clan Kardashian-Jenner. A través de una publicación en Instagram, la empresaria compartió un sentido mensaje en honor a su “sweet Normy”, acompañado de una foto del perro con su característico suéter tejido.

Aún recuerdo el día que te traje a casa. Había soñado con tener un galgo italiano toda mi vida y tú fuiste el mejor regalo que pude recibir. Casi 13 años llenando mi vida y la de muchos otros de pura alegría. Te recordaré mucho más tiempo del que pudimos compartir. Kylie Jenner.

En el mensaje, Kylie confesó lo difícil que ha sido despedirse, pero también la paz que siente al saber que sus hijos conocerán la historia de su primer compañero de vida.

Norman fue uno de los primeros perros de Kylie y rápidamente se convirtió en parte del universo mediático de la familia. Apareció en varios videos y publicaciones de la empresaria, e incluso tenía su propio perfil de Instagram, donde fans seguían su día a día.

Con esta despedida, Kylie mostró una faceta más íntima y vulnerable, recordando que detrás del glamour y las marcas de belleza, hay una mujer que creció acompañada de un amor incondicional de cuatro patas.