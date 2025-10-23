Suscríbete
Entretenimiento

Así fue la boda de Alana Hadid, hermana de Gigi y Bella

La boda de la hermana mayor fue un gran momento para la familia que disfrutó de una ceremonia al aire libre

October 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.01.15 PM.jpeg

Bella y Gigi Hadid deslumbraron en la boda de su hermana con elegantes vestidos verdes y sin zapatos.

Alana Hadid, se casó con Ross Williams en Los Ángeles. La boda tuvo lugar en la propiedad de su padre, y la ceremonia se llevó a cabo en el jardín, donde todos los invitados estuvieron rodeados de naturaleza y el verdor del bosque.

Las modelos y empresarias vistieron con el color de moda de la temporada ideal para bodas otoñales al aire libre.

Bella y Gigi Hadid, quienes fueron las damas de honor de la novia eligieron diseños de vestidos modernos, Gigi lució un vestido largo, suave y de manga larga. Bella por su parte llevó un vestido caracterizado por un profundo escote y los hombros al descubierto.
Un detalle que llamó la atención fue la decisión de ir descalzas, en una declaración de estilo con los pies en la tierra, literal y metafóricamente.

La celebración reunió a la familia y amigos más cercanos en un entorno relajado pero lleno de elegancia.

gigi-hadid-bella-hadid.jpeg

Bella Hadid Gigi Hadid
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
stella-banderas-.jpeg
Entretenimiento
Los detalles del vestido de novia de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-ivet.playa.jpg
Entretenimiento
Ellos son los artistas que se suman a las presentaciones de los Latin Grammy
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
apple-chris-martin-gyneth-paltrow.jpeg
Entretenimiento
Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow lanza su primera canción
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lanzan video inédito de Juan Gabriel
Entretenimiento
Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en Zócalo de la CDMX
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
britney spears
Entretenimiento
Britney Spears asegura que sufre daño cerebral
La cantante compartió en redes sociales que sufrió daños tras años de conflictos personales y familiares con su exesposo Kevin Federline
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
Entretenimiento
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
El cantante de Il Volo protagonizó un momento inesperado durante su presentación en vivo, la reacción del público se viralizó en redes sociales
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Juanpa Zurita conoce a Guillermo del Toro durante la premiere de "Frankenstein" - Nueva York
Entretenimiento
Juanpa Zurita y Guillermo del Toro en la premiere mundial de ‘Frankenstein
El creador de contenido mexicano habla del director de Frankenstein, después de su encuentro en Nueva York
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Barbie Ferreira deslumbra con su transformación
Entretenimiento
Barbie Ferreira sorprende con su nueva imagen
La actriz, recordada por su papel de Kat en Euphoria, reapareció con una sorprendente transformación que ha generado admiración y revuelo en redes sociales
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía hizo historia en Callao por su nuevo álbum LUX
Entretenimiento
Rosalía convierte la plaza de Callao en un experimento social, ¿terminó en decepción?
Miles de fans se reunieron en Madrid tras un misterioso live de Rosalía que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral sin precedentes
October 20, 2025
 · 
Tania Franco