Así fue la boda de Alana Hadid, hermana de Gigi y Bella

Bella y Gigi Hadid deslumbraron en la boda de su hermana con elegantes vestidos verdes y sin zapatos.

Alana Hadid, se casó con Ross Williams en Los Ángeles. La boda tuvo lugar en la propiedad de su padre, y la ceremonia se llevó a cabo en el jardín, donde todos los invitados estuvieron rodeados de naturaleza y el verdor del bosque.

Las modelos y empresarias vistieron con el color de moda de la temporada ideal para bodas otoñales al aire libre.

Bella y Gigi Hadid, quienes fueron las damas de honor de la novia eligieron diseños de vestidos modernos, Gigi lució un vestido largo, suave y de manga larga. Bella por su parte llevó un vestido caracterizado por un profundo escote y los hombros al descubierto.

Un detalle que llamó la atención fue la decisión de ir descalzas, en una declaración de estilo con los pies en la tierra, literal y metafóricamente.

La celebración reunió a la familia y amigos más cercanos en un entorno relajado pero lleno de elegancia.