pequeños desastres

Diane Kruger protagoniza el thriller psicológico “Pequeños Desastres”
El thriller psicológico de seis episodios adaptado de la exitosa novela de Sarah Vaughan (Anatomy of a Scandal), estrenará todos sus episodios el jueves 11 de diciembre, exclusivamente en Paramount+
November 16, 2025
Diana Laura Sánchez