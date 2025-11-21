Fiscalía desmiente a Christian Nodal y a sus papás

Las autoridades negaron que Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, fueran exonerados del proceso legal que enfrentan con la disquera Universal Music. Mediante una ficha informativa, la dependencia explicó que la, “denuncia presentada por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras, y después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”.

“La carpeta que se judicializó ante la Jueza refiere lo anterior. Y dicha jueza no exoneró ni a Christian ni a su familia, simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil, y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”. En este sentido, se especificó que el procedimiento legal “sigue abierto, en espera de ese resultado, para que Nodal y sus padres puedan aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto”.

“Los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”, señalaron y revelaron que Universal Music, “apelará la decisión de la jueza de no vincular a proceso a Christian Nodal y a sus padres”.

En la demanda civil que sigue en curso, Nodal busca “recuperar los másters de sus tres primeros álbumes como solista, mismos que Universal reclama como propios y alega que la familia del intérprete se ostente como dueños de obras musicales que ya no les pertenecen”.

La versión de la Fiscalía contrasta con las recientes declaraciones de Nodal, quien al salir de la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, ubicado en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, reveló, “no pudieron comprobar ni una sola firma, por eso la jueza dijo que no hay vinculación. Salió a favor de nosotros y no hay ni un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado”.

“Yo confío cien por ciento en la justicia. Tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia”, declaró y añadió que continúa “peleando sus masters”, contra Universal, por lo que mantienen una demanda civil en curso en la que están trabajando para que se convierta en penal.