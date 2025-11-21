Suscríbete
Entretenimiento

Fiscalía desmiente a Christian Nodal y a sus papás

La Fiscalía General de la República emitió una ficha informativa para aclarar el estado del proceso legal del cantante y sus padres, quienes enfrentan una denuncia de Universal Music

Noviembre 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-demanda-universal

Instagram

Las autoridades negaron que Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, fueran exonerados del proceso legal que enfrentan con la disquera Universal Music. Mediante una ficha informativa, la dependencia explicó que la, “denuncia presentada por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras, y después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”.

“La carpeta que se judicializó ante la Jueza refiere lo anterior. Y dicha jueza no exoneró ni a Christian ni a su familia, simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil, y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”. En este sentido, se especificó que el procedimiento legal “sigue abierto, en espera de ese resultado, para que Nodal y sus padres puedan aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto”.

“Los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”, señalaron y revelaron que Universal Music, “apelará la decisión de la jueza de no vincular a proceso a Christian Nodal y a sus padres”.

En la demanda civil que sigue en curso, Nodal busca “recuperar los másters de sus tres primeros álbumes como solista, mismos que Universal reclama como propios y alega que la familia del intérprete se ostente como dueños de obras musicales que ya no les pertenecen”.

La versión de la Fiscalía contrasta con las recientes declaraciones de Nodal, quien al salir de la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, ubicado en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, reveló, “no pudieron comprobar ni una sola firma, por eso la jueza dijo que no hay vinculación. Salió a favor de nosotros y no hay ni un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado”.

“Yo confío cien por ciento en la justicia. Tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia”, declaró y añadió que continúa “peleando sus masters”, contra Universal, por lo que mantienen una demanda civil en curso en la que están trabajando para que se convierta en penal.

Christian Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
WhatsApp Image 2025-11-20 at 12.44.38 PM.jpeg
Entretenimiento
Llega el primer vistazo de “Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kevin Jonas lanza su primer canción
Entretenimiento
⁠Kevin Jonas lanza su primer canción como solista, este fue su emotivo mensaje
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
salmon-miss-universojpeg
Entretenimiento
Miss Noruega sorprende con traje de “salmón” en Miss Universe 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
representante-jamaica.jpeg
Entretenimiento
Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025 sufrió fuerte caída
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paris-hilton-casa-los-angeles-incendio.jpg
Entretenimiento
Paris Hilton aclara supuesto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein
La modelo, empresaria y socialité estadounidense se pronunció sobre el rumor que circula desde el estreno del documental “Surviving Jeffrey Epstein” en 2020
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-urban-divorcio.jpeg
Entretenimiento
Keith Urban habla del impacto emocional que le dejó su ruptura con Nicole Kidman
El cantante reconoció públicamente la angustia y la soledad que vivió tras su separación de la actriz
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-traje-tipico.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch desfiló en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025 con este look
Miss México deslumbró con un diseño artesanal con penacho, colibríes y rosas rojas, inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-audiencia.jpeg
Entretenimiento
Christian Nodal revela qué pasó tras la audiencia en Reclusorio Oriente
El cantante dio sus primeras declaraciones luego de terminar la audiencia donde se definió su situación legal por el presunto uso de documentos falsos en contratos con la disquera Universal Music
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
Entretenimiento
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
La grabación rescatada en redes muestra a la cantante española interpretando en Barcelona mucho antes de convertirse en una estrella global
Noviembre 19, 2025
 · 
Tania Franco