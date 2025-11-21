Suscríbete
Cazzu habla del estatus legal de la custodia de su hija Inti

Cazzu arribó a la Ciudad de México para cumplir con un compromiso laboral, y a su llegada fue cuestionada sobre la situación legal con el papá de su hija

Noviembre 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
cazzu-custodia-intijpg

En esta ocasión la rapera argentina no viajó con Inti, por lo que fue cuestionada sobre el permiso de la pequeña para viajar y desmintió la información que circuló en redes sobre que había conseguido la custodia total de Inti, una situación que negó rotundamente, ya que es un proceso que ninguna de las partes ha contemplado.

“No, esas cosas son muy difíciles, son cosas que me imagino, debe ser un proceso largo. En ese tema todo sigue igual, lo que tienen qué saber, lo saben”, dijo sobre la custodia de su hija que sigue compartiendo con el progenitor de Inti. De esta manera, la argentina frenó las especulaciones que surgieron en los últimos días.

Sobre si Christian Nodal ha buscado acercarse a la pequeña, tal como su equipo legal aseguró semanas atrás, Cazzu fue clara y respondió, “no hay nada nuevo de este tema, seguimos en las mismas”.

Por otro lado, respondió sobre la próxima boda religiosa de Nodal con Ángela Aguilar en el mes de mayo y sus planes de tener tres hijos más, a lo que ella respondió amablemente, “chicos ese tema a mi no me importa, no sé nada de eso y tenemos vidas muy alejadas, así que no hay nada que realmente nos conecte”.

Además, dijo que no está al tanto de las declaraciones del sonorense, quien expresó su deseo de convertirse en padre nuevamente ahora junto a su esposa Angela Águilar. “No veo las redes, de qué me hablan, nosotros ya no tenemos nada que ver, tenemos una hija en común y ya”.

