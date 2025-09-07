Suscríbete
Arte y Cultura

El papa León XIV canoniza a Carlos Acutis, el primer santo millennial

“El influencer de Dios” se convierte en el primer santo, fallecido en 2006 a los 15 años de edad

September 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
papa-leon-canoniza-a-carlo-acutis-santo.jpeg

Durante la ceremonia que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, fue canonizado Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, este último un joven italiano fallecido en 1925 a causa de poliomielitis.

La Iglesia Católica celebró este hecho histórico con la canonización de Carlo Acutis, considerado el primer santo de la generación millennial en la ceremonia presidida por el papa León XIV.

El evento comenzó con la participación de decenas de miles de fieles provenientes de todo el mundo, quienes fueron testigos de la inscripción de los jóvenes al libro de los santos, lo que permite su veneración universal.

Carlo Acutis es considerado un santo que combinó espiritualidad, compromiso social y el uso de la tecnología para fomentar la fe. Acutis nació en Londres y falleció a los 15 años debido a una leucemia.

Su madre, Antonio Salzano, dijo en una entrevista con Reuters, “Carlo era un niño normal y corriente como los demás. Jugaba, tenía amigos e iba al colegio. Pero su cualidad extraordinaria era que abrió la puerta de su corazón a Jesús y le dio prioridad”.

Acutis creció en Milán, Italia, donde cursó sus estudios y comenzó a acudir a la misa diaria, el rezo del rosario y la adoración eucarística. Carlo se destacó por su compromiso con la fe y con los más necesitados. Ayudó en comedores populares y apoyó a personas en situación de calle.

Más adelante, creó sitios web para su colegio y su parroquia y diseñó una exposición digital de más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la iglesia. Este fue considerado un gran aporte para la evangelización en la era digital, lo que le valió el apodo de “influencer de Dios” o “ciberaapóstol”.

El Vaticano le atribuyó dos milagros: la curación de un niño en Brasil y la recuperación de un adolescente tras un grave accidente. Su tumba se encuentra en el Santuario de la Spogliazione, en Asís, donde miles de peregrinos visitan el lugar.

Papa León XIV
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
ciudad-de-mexico-brilla-en-la-agenda-climatica-global-con-mexico-por-el-clima.png
Arte y Cultura
México brilla en la agenda climática global con un evento sin precedentes
September 05, 2025
 · 
Caras
Mayra Hermosillo - Película Vainilla
Arte y Cultura
¡Orgullo mexicano en Venecia! Mayra Hermosillo, la única directora mexicana en competencia con Vainilla
September 05, 2025
 · 
Tania Franco
Isaac Hernández y Aislinn Derbez
Arte y Cultura
Invitados de lujo en la alfombra roja de Despertares
August 29, 2025
 · 
Tania Franco
La última pintura de Vincent van Gogh - Raíces de árbol
Arte y Cultura
La última pintura de Van Gogh: así pasó su último día
August 24, 2025
 · 
Tania Franco
Obra de teatro - La teatrería - Ahora Después - CDMX - Jesús Zavala
Arte y Cultura
3 Nuevas obras de teatro en CDMX que deberías de ver
El teatro destaca por sus nuevas propuestas repletas de elencos prestigiosos en obras que acaban de estrenar en la CDMX
August 20, 2025
 · 
Tania Franco
Cassandra Sánchez Navarro
Arte y Cultura
Cassandra Sánchez Navarro: la actriz más taquillera de la década que redefine el cine mexicano
En exclusiva para CARAS, la protagonista de Cindy la Regia y Mesa de Regalos reflexiona sobre su éxito
August 15, 2025
 · 
Tania Franco
Revolution Monument
Arte y Cultura
El Arco del Triunfo más grande del mundo está en México
Cuando escuchamos “Arco del Triunfo”, casi siempre pensamos en el famoso monumento de París. Sin embargo, está en nuestro país
August 12, 2025
 · 
Tania Franco
"Hamilton" Celebrates "Hamil-TEN" 10 Years On Broadway
Arte y Cultura
Del aplauso al escándalo: el musical que llevó los boletos a casi 850 dólares
Del casting que rompió paradigmas al boleto más caro de la historia, así fue como el musical de Lin-Manuel Miranda cambió para siempre la industria
August 10, 2025
 · 
Tania Franco
VS. (1).png
Arte y Cultura
Lo que nunca habías notado en el Palacio de Bellas Artes en CDMX
El homenaje escondido que te va a acariciar el corazón, la historia más tierna detrás del edificio más bello de México
August 05, 2025
 · 
Tania Franco