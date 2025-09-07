El papa León XIV canoniza a Carlos Acutis, el primer santo millennial

Durante la ceremonia que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, fue canonizado Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, este último un joven italiano fallecido en 1925 a causa de poliomielitis.

La Iglesia Católica celebró este hecho histórico con la canonización de Carlo Acutis, considerado el primer santo de la generación millennial en la ceremonia presidida por el papa León XIV.

El evento comenzó con la participación de decenas de miles de fieles provenientes de todo el mundo, quienes fueron testigos de la inscripción de los jóvenes al libro de los santos, lo que permite su veneración universal.

Carlo Acutis es considerado un santo que combinó espiritualidad, compromiso social y el uso de la tecnología para fomentar la fe. Acutis nació en Londres y falleció a los 15 años debido a una leucemia.

Su madre, Antonio Salzano, dijo en una entrevista con Reuters, “Carlo era un niño normal y corriente como los demás. Jugaba, tenía amigos e iba al colegio. Pero su cualidad extraordinaria era que abrió la puerta de su corazón a Jesús y le dio prioridad”.

Acutis creció en Milán, Italia, donde cursó sus estudios y comenzó a acudir a la misa diaria, el rezo del rosario y la adoración eucarística. Carlo se destacó por su compromiso con la fe y con los más necesitados. Ayudó en comedores populares y apoyó a personas en situación de calle.

Más adelante, creó sitios web para su colegio y su parroquia y diseñó una exposición digital de más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la iglesia. Este fue considerado un gran aporte para la evangelización en la era digital, lo que le valió el apodo de “influencer de Dios” o “ciberaapóstol”.

El Vaticano le atribuyó dos milagros: la curación de un niño en Brasil y la recuperación de un adolescente tras un grave accidente. Su tumba se encuentra en el Santuario de la Spogliazione, en Asís, donde miles de peregrinos visitan el lugar.