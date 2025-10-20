Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Menú
Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Paris Art Week
Arte y Cultura
Paris Art Week: obras que transforman el espacio en un organismo vivo y reactivo
La instalación “Ventilopodes” es una creación singular y lúdica hecha a medida por Victor Cord’homme para el SO/ Paris
October 20, 2025
·
Diana Laura Sánchez