Arte y Cultura

Murió el artista detrás de los pósters más famosos del cine

Hollywood llora a Drew Struzan, el artista detrás de los carteles más famosos del mundo, de Harry Potter a Star Wars

October 20, 2025 • 
Tania Franco
Drew Struzan, el artista detrás de posters de Harry Potter, Indiana Jones y Back to the future

Historia de arte.

El pasado 13 de octubre, el cine perdió a uno de sus más grandes referentes visuales: Drew Struzan, el artista e ilustrador detrás de los pósters más famosos del mundo. Con más de 215 carteles de películas en su carrera, su estilo único y su trazo a mano marcaron un antes y un después en la forma de promocionar el séptimo arte.

Harry Potter - Poster de Drew Struzan

Amazon

Struzan debutó en 1978 con el póster del reestreno de Star Wars, un trabajo que lo catapultó a convertirse en la mente creativa detrás de carteles inolvidables para sagas como Indiana Jones, Back to the Future y Harry Potter. Su obra se distingue por una calidez y humanidad que, según directores como Guillermo del Toro, se ha perdido en la era digital.

Star Wars - Poster Drew Struzan

Por su parte, Steven Spielberg lo llamó en su momento “mi artista de cine favorito”, reconociendo la importancia de su trabajo en la construcción del imaginario visual de Hollywood.

Durante años, sus ilustraciones fueron la carta de presentación de historias que marcaron a millones de espectadores en todo el mundo. Y en una época donde la inteligencia artificial gana terreno en el diseño gráfico, la pérdida de un artista que pintaba a mano cada detalle se siente aún más profunda.

Su esposa confirmó que Struzan había sido diagnosticado con Alzheimer hace varios años, y que falleció rodeado de su familia.

El cine pierde a un artista irreemplazable, pero sus obras permanecerán vivas en la memoria colectiva, recordándonos que el verdadero arte trasciende el tiempo.

Harry Potter
Comunicóloga en Medios Digitales
