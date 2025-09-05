Suscríbete
¡Orgullo mexicano en Venecia! Mayra Hermosillo, la única directora mexicana en competencia con Vainilla

La actriz y cineasta presentó su ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025. De esto trata Vainilla: la película que la llevó a Italia

September 05, 2025 • 
Tania Franco
Mayra Hermosillo - Película Vainilla

Cortesía.

La cineasta mexicana Mayra Hermosillo hizo historia en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 al presentar su ópera prima Vainilla en la sección Giornate degli Autori, convirtiéndose en la única directora mexicana en competencia oficial.

¿De qué trata Vainilla?

La película, ambientada en el norte de México a finales de los años 80, es un retrato íntimo y autoficcional que muestra la lucha de varias generaciones de mujeres por mantener su hogar. Con un equipo mayoritariamente femenino, Hermosillo ofrece una mirada universal sobre la fuerza silenciosa de las mujeres y el hogar como espacio emocional y político.

Vainilla - Película

Orgullo mexicano en la alfombra roja

Durante la premiere mundial en Venecia, Mayra Hermosillo reafirmó su compromiso con el talento nacional al portar un vestido del diseñador Carlos Pineda. La acompañaron integrantes del elenco como María Castellá, Aurora Dávila y Natalia Plascencia, quienes celebraron junto a ella este momento histórico para el cine mexicano.

Mayra Hermosillo

@albertorebelo

Actriz reconocida por su trabajo en Narcos: México y colaboraciones con cineastas como Amat Escalante y Luis Estrada, Hermosillo da un paso decisivo en su carrera como guionista y directora. Con Vainilla, no solo representa al país en uno de los festivales más importantes del mundo, también se consolida como una de las voces más poderosas y prometedoras del cine mexicano contemporáneo.

