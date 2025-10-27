5 razones que convierten a León, Guanajuato, en una ciudad vibrante y en constante movimiento

Conectada estratégicamente con las principales ciudades de México, León es una ciudad moderna que no solo destaca por su fortaleza económica e industrial, sino también por ser un epicentro de actividad cultural, turística y de negocios que refleja un dinamismo constante.

Además de ser conocida mundialmente como ‘la Capital del Calzado’, el crecimiento de León ha sido espectacular en los últimos cincuenta años, posicionándose como una de las urbes con mayor empuje económico en el Bajío mexicano gracias a industrias como la automotriz, segmento médico e innovación tecnológica. Asimismo, esta ciudad combina innovación, hospitalidad y servicios de primer nivel, consolidándose como un destino activo y competitivo a nivel nacional e internacional.

León: una ciudad en movimiento por cinco razones

Con una increíble historia, cultura única y actividades emocionantes, León es vibrante para todo aquel que la visita y vive en ella: desde sus imponentes construcciones coloniales hasta su famosa feria. Su desarrollo integral la posicionan como un lugar donde la economía, la cultura y la calidad de vida se mueven al ritmo de oportunidades, eventos y experiencias únicas, por ejemplo:

1. Dinamismo del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions)

Los visitantes y turistas que visitan León saben que esta maravillosa ciudad siempre tiene una exposición o evento cultural que ofrecer. Tan solo en la temporada 2024–2025, se realizaron 62 eventos nacionales e internacionales, con 198,419 asistentes y una derrama económica superior a 761 millones de pesos, consolidando a León como un hub de negocios activo y relevante.

2. Capital humano capacitado y profesional

Tras bastidores siempre hay un equipo entregado que trabaja y se esfuerza para que el éxito sea palpable en todos los aspectos. En 2025, en la ciudad de León, más de 4,491 prestadores de servicios entrenados en hospitalidad, innovación, marketing digital y sostenibilidad, aseguraron la excelencia en cada experiencia para visitantes y empresarios.

© Arturo Lavin Gonzalez

3. Festivales y eventos culturales, deportivos y gastronómicos

Con su rica historia, cultura y gastronomía, León celebra varias festividades. Este año, organizó 30 festivales realizados en los segmentos: culturales, deportivos, gastronómicos y de entretenimiento, que atrajeron a más de 520 mil personas, generando una derrama económica de 984 millones de pesos, mostrando su capacidad para generar experiencias masivas y de alto impacto. Algunos de los eventos y festivales importantes podemos mencionar: Festival Internacional del Globo, Festival Internacional de Arte Contemporáneo, Festival de Verano Vive León, eventos en el Poliforum León, actividades en Instituto Cultural de León, entre otros.

4. Innovación y productos turísticos constantes

Para atraer visitantes y promover la identidad del estado, el gobierno de León ha implementado productos turísticos por temporada, como “Vive León, Vive la Navidad” y durante la Semana Santa el Festival de Verano, con una inversión de 8.5 millones de pesos, manteniendo la ciudad siempre atractiva y en constante movimiento. Esto se traduce en temporadas llenas de actividades familiares, conciertos, espectáculos y más.

5. Seguridad y competitividad como destino

Finalmente, porque el enfoque de seguridad a los visitantes siempre es importante en cada estado. En el caso de un referente turístico como lo es León, se cuenta con 71 elementos que integran la Policía Turística. Este grupo está capacitado en proximidad social, legislación turística, cultura local, inglés y lengua de señas mexicana.

Con el compromiso de que cada visitante se sienta seguro y bienvenido, León ha mantenido saldo blanco en más de 450 eventos y ha recibido más de 20 millones de visitantes en los últimos tres años, reforzando su reputación como ciudad segura y confiable.

