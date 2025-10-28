Suscríbete
Berger Private Experience 2025 reunió a las casas relojeras más exclusivas en Ciudad de México

October 27, 2025 • 
Caras
berger-private-experience-2025-reunio-a-las-casas-relojeras-mas-exclusivas-en-ciudad-de-mexico.png

Berger celebró con éxito la novena edición de Berger Private Experience, uno de los eventos más importantes de la comunidad relojera en México. El evento reunió a apasionados, coleccionistas y expertos en la legendaria boutique insignia de Presidente Masaryk, en la Ciudad de México, creando un espacio único para explorar la historia, la innovación y el arte de la relojería.

berger-private-experience-2025-reunio-a-las-casas-relojeras-mas-exclusivas-en-ciudad-de-mexico-1.jpg

Esta novena edición fue un viaje en el tiempo, donde la historia, la innovación y el diseño se fusionaron para mostrarnos piezas extraordinariamente perfectas. Y no solo lo decimos por la cantidad de marcas de alta gama que se presentarán, sino por el compromiso de cada una de ellas en ofrecer lo mejor de lo mejor.

berger-private-experience-2025-reunio-a-las-casas-relojeras.jpg

Una ventana importante al mundo de la alta relojería

Con la participación de más de 35 marcas internacionales, este encuentro se consolidó un año más como el escaparate más importante para las novedades del mundo relojero. Además, por primera vez, Audemars Piguet se sumó a esta celebración, ofreciendo a los asistentes una bienvenida a la altura de su legado.

berger-private-experience-2025-casas-relojeras-mas-exclusivas-en-ciudad-de-mexico.jpg

Algunas de las casas relojeras de prestigio internacional que se encontraron en este evento fueron Breitling, Cuervo y Sobrinos, Girard Perregaux, Piaget, CVSTOS, Hublot, Franck Muller, IWC Schaffhausen, Oris, MontBlanc, Zenith, Tudor. Por su parte, marcas como TAG Heuer y Panerai enriquecieron la experiencia con actividades diseñadas especialmente para los invitados, reafirmando el carácter exclusivo del encuentro.

berger-private-experience-2025-reunio-a-las-casas-relojeras-mas-exclusivas-en-ciudad-de-mexico-2.jpg
berger-private-experience-2025-reunio-a-las-casas-relojeras-mas-exclusivas-en-ciudad-de-mexico-3.jpg

Desde su primera edición en 2016, Berger Private Experience ha crecido de manera significativa, tanto en escala, como el número de marcas invitadas y el cuidado en la experiencia y seguridad. Hoy, Berger Joyeros es líder indiscutible de la alta relojería en el país, llevando su visión estratégica a nuevos niveles de profesionalización y el desarrollo de la empresa.

berger-private-experience-2025-reunio-a-las-casas-relojeras-exclusivas-en-ciudad-de-mexico.jpg

Sergio Berger, Ari Berger y Juan Carlos Suárez

berger-private-experience-2025-reunio-a-las-casas-relojeras-mas-exclusivas-en-ciudad-de-mexico-4.jpg
