Orgullo mexicano: Anahí Álvarez se corona campeona mundial

La bandera de México ondea en lo más alto gracias a la extraordinaria actuación de Anahí Álvarez, quien se consagró campeona del duatlón femenino en los World Games 2025, celebrados en Chengdu, China.

Con una demostración de fuerza, resistencia y corazón, la atleta mexicana protagonizó un cierre de infarto, imponiéndose en un sprint final que quedará grabado en la memoria del deporte nacional. Álvarez superó a la española María Varo Zubiri, que se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para la belga Jeanne Dupont.

La carrera, descrita como intensa y emocionante, mostró la determinación y temple de Álvarez, quien cruzó la meta con una sonrisa de triunfo y los brazos en alto. Desde el podio, reafirmó el poder del deporte mexicano en la escena internacional.