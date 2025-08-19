Suscríbete
Sports

Orgullo mexicano: Anahí Álvarez se corona campeona mundial

Con un cierre histórico en Chengdu, la atleta mexicana conquistó el oro en el duatlón de los World Games 2025, dejando en alto el nombre de México

August 19, 2025 • 
Tania Franco
Anahí Álvarez - Orgullo Mexicano - Deporte - China

La bandera de México ondea en lo más alto gracias a la extraordinaria actuación de Anahí Álvarez, quien se consagró campeona del duatlón femenino en los World Games 2025, celebrados en Chengdu, China.

Con una demostración de fuerza, resistencia y corazón, la atleta mexicana protagonizó un cierre de infarto, imponiéndose en un sprint final que quedará grabado en la memoria del deporte nacional. Álvarez superó a la española María Varo Zubiri, que se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para la belga Jeanne Dupont.

La carrera, descrita como intensa y emocionante, mostró la determinación y temple de Álvarez, quien cruzó la meta con una sonrisa de triunfo y los brazos en alto. Desde el podio, reafirmó el poder del deporte mexicano en la escena internacional.

deportes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
