La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford reunió a estas celebridades en Las Vegas

Famosos como Sofía Vergara, Brenda Song, Macaulay Culkin, Marc Anthony, Nadia Ferreira, Zuria Vega, Alfonso Herrera, Alberto Guerra y más, fueron testigos de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

A pesar de que el originario de Nebraska derrotó al pugilista mexicano, los famosos se dieron cita al Allegiant Stadium de Las Vegas para apoyar a Canelo Álvarez.

Canelo se enfrentó a Crawford por sus cuatro cinturones mundiales en el combate más esperado del año en un recinto con capacidad para 65,000 espectadores y sede habitual de los Raiders de la NFL.

Crawford resultó victorioso y se convirtió en el campeón absoluto de las 168 libras, después de 12 rounds, en un combate que marcó su regreso después de más de un año sin actividad.

El estadounidense se adueñó de todos los cinturones de la división supermediana, a pesar de que Canelo salió fuerte, buscando conectar golpes potentes, pero Crawford se impuso usando su velocidad y buena defensa. A lo largo de 12 saltos, el mexicano no logró encontrar la fórmula para moverse, esquivar y contraatacar con inteligencia.

Con este triunfo, Crawford sigue invicto y se convierte en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres categorías diferentes.