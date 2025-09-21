Suscríbete
Donovan Carrillo logra su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

El patinador mexicano aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno tras quedar en tercero durante el clasificatorio de patinaje artístico

September 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Con 222.36 puntos totales, Donovan Carrillo finalizó en el tercer lugar general de la Clasificación, cerrando con una gran actuación en el Preolímpico de Patinaje en China.

Donovan vuelve a destacar en el escenario deportivo internacional y a la vez cumple uno de sus sueños al calificar a los Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

El patinador mexicano se plantó con temple y disciplina en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en Beijing, China, y se quedó con el tercer lugar de la competencia.

Con una actuación emotiva con una gran técnica, el mexicano entregó el corazón en cada giro que dio sobre el hielo, obteniendo su pase a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, tras lo logrado en Beijing 2022.

Con el pase en las manos y la medalla colgando del pecho, Carrillo agradeció la oportunidad de volver a representar a México.

Donovan Carrillo expresó con gran entusiasmo, “estoy muy agradecido por tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos por segunda vez. Me siento honrado de conocer a esta nueva generación de atletas; es increíble ver cómo el deporte ha crecido tanto en los últimos cuatro años. Es muy inspirador ver cómo lo están haciendo tan bien, cómo están superando sus propios límites y haciendo sentir muy orgullosos a sus países”.

El patinador mexicano vivirá su segunda aventura olímpica en los Juegos que se llevarán a cabo del 6 de febrero al 22 de febrero del próximo año.

