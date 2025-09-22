Suscríbete
Sports

Aitana Bonmatí vuelve a ganar el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La futbolista española de 29 años está haciendo historia en el deporte

September 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
balon-de-oro-aitana.jpeg

Aitana Bonmatí conquista el Balón de Oro por tercera vez consecutiva en el prestigioso Théâtre du Châtelet de París en una de las noches más importantes de los amantes del futbol.

Aitana ganó en la 69ª edición del Balón de Oro, una ceremonia cargada de emoción, donde la joven y Ousmane Dembélé se alzaron con el gran premio que entregan France Football y la UEFA, al ser elegidos como mejores futbolistas del año.

La joven futbolista catalana es la primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos tras recibir el galardón en 2023 y 2024, con lo que iguala con Michel Platini y Johan Cruyff.

Bonmatí conquistó la pasada temporada la Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España, pero cayó en las finales de la Champions League y de la Eurocopa, donde, sin embargo, fue reconocida con el MVP (de ambas finales y competiciones).

Aitana recibió el trofeo de manos de Andrés Iniesta, quien es uno de sus ídolos desde que era pequeña. “He aprendido de ellos, mi futbol del día de hoy, en parte, gracias a ellos, a todo lo que me enseñaron. Creo que este año es el primero donde tenemos los mismos premios que el masculino, y eso se agradece. Creo que la igualdad es algo que venimos demandando desde hace tiempo. Hoy lo hemos conseguido, que siga hacia adelante”, señaló la centrocampista del Barcelona que superó a su compatriota Mariona Caldentey del Arsenal.

balon de oro
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
