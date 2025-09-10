Suscríbete
Cristiano Ronaldo habla de su relación con la comida: “Para mí es rutina, no restricción”

El astro portugués explica cómo mantiene su forma física sin seguir dietas estrictas y por qué la clave está en la constancia y no en la prohibición

September 10, 2025 • 
Tania Franco
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, uno de los atletas más admirados del mundo, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su relación con la comida y el equilibrio en su vida diaria. En una entrevista reciente, dejó claro que su secreto no es una dieta estricta, sino buenas rutinas.

Yo no hago dieta, porque la palabra dieta, para mí… La palabra dieta viene del latín, que quiere decir rutina. Y para mí es tener buenas rutinas. Vale. Yo tengo buenas rutinas, ¿sabes?
Cristiano Ronaldo.

Para Cristiano, la clave está en mantener hábitos saludables la mayor parte del tiempo y dejar espacio para pequeños gustos que no afectan su rendimiento físico.

No me cuesta saltarme la dieta, ¿sabes por qué? Porque yo hago las cosas bien… Hay un factor psicológico que te ayuda también a decir: déjame estar libre un poco, déjame estar tranquilo de comer algo que me guste.
Cristiano Ronaldo.

Cristiano enfatizó que comer algo “fuera de lo común” una vez por semana no es un problema si se mantiene la disciplina el resto del tiempo y se quema con actividad física.

Al día siguiente lo quemas… O esa misma noche, después, cuando la vamos a jugar al parque. Lo puedes hacer también… No pienso en eso, ¿sabes?
Cristiano Ronaldo.

Para Cristiano, su cuerpo es su herramienta de trabajo y sabe escucharlo. No se trata de prohibir, sino de respetar su naturaleza.

Cristiano Ronaldo comida comida saludable futbol
