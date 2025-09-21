Suscríbete
Alegna González gana la medalla de plata en Mundial de Atletismo Tokio 2025

Además de ganar la medalla de plata en la prueba de marcha de 20 km, la mexicana impuso un nuevo récord en el Campeonato Mundial de Atletismo

September 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La marchista mexicana Alegna González destacó durante su actuación en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al conseguir la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros femenil.

La deportista, originaria del estado de Chihuahua, logró un tiempo de una hora, 26 minutos y 06 segundos durante la prueba, imponiendo un nuevo récord americano.

Durante la competencia, la marchista logró mantenerse cerca de la meta todo el recorrido y llegó por detrás de la española María Pérez, quien registró una hora, 26 minutos y 54 segundos, mientras que la japonesa Nanako Fujii completó el podio con un tiempo de una hora, 26 minutos y 18 segundos.

Con este resultado, la marchista mexicana de 27 años devuelve a su país al protagonismo en una de las disciplinas más importantes para México.

Con esta plata, Alegna consigue su primera medalla en un Mundial de Atletismo, tras haber estado cerca del podio en varias ocasiones como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en París 2024 y en Mundiales previos en Eugene y Budapest.

Tras su triunfo, dijo en sus primeras declaraciones, “soñaba con un oro, pero admito que es muy difícil con María. Estoy muy feliz de haber puesto a México de nuevo en el podio de marcha atlética en un campeonato mundial”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
