Suscríbete
Sports

Laura Burgos gana medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025

La mexicana se coronó en la categoría de los 54 kg de muaythai

August 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
laura-burgosjpeg

Laura Burgos conquistó la medalla de oro en los World Games de Chengdu 2025, y le dio la segunda presea dorada a la delegación mexicana en esta edición.

Burgos refrendó el título que había conquistado el año pasado tras un combate frente a la polaca Martina Kiercz, tras derrotar 29-28 a su contricante, para proclamarse bicampeona del mundo.

La mexicana llegó como favorita debido a que en junio de este año ganó el oro en el Mundial de Muaythai en Antalaya.

Burgos, referente mundial en esta disciplina, mejoró el resultado obtenido en 2022 en Birmingham cuando logró la medalla de plata.

Hasta ahora, México suma tres preseas, dos de oro y una de plata, lo que coloca a nuestro país en el sitio 17 de la competencia.

Con este triunfo, Laura Burgos le dio a México su tercera medalla en el arranque de la competencia: la segunda de oro, sumándose a la conseguida por Andrea Becerra en tiro con arco compuesto, además de la plata lograda en la prueba de equipo mixto de la misma disciplina.

La mexicana está demostrando que es la mejor en este arte marcial y deporte de combate originario de Tailandia.

Laura Burgos
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Singapore 2025 World Aquatics Championships - Day 20: Diving
Sports
México hace historia en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025: medallas, récords y orgullo nacional
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
isaac-del-toro.jpeg
Sports
Isaac del Toro es campeón del Circuito de Getxo en España
August 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
osmar-olvera-medalla-de-oro.jpeg
Sports
Osmar Olvera gana medalla de oro y se corona campeón mundial en trampolín de 3 metros
August 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Mubadala Citi DC Open 2025 - Day 5
Sports
La perrita de Anna Kalinskaya se roba el show en el Mubadala Citi DC Open 2025
July 27, 2025
 · 
Tania Franco
pato-oward-.jpeg
Sports
El mexicano Pato O’Ward conquista el Gran Premio de Toronto en la IndyCar
El piloto mexicano demostró su valor en McLaren Racing, al sumar su segundo triunfo del año dentro de la categoría IndyCar
July 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
final-del-mundial-2026.jpg
Sports
Cuánto cuesta ir al Mundial 2026: Precios de boletos, paquetes VIP y guía paso a paso para comprar entradas
Conoce los precios estimados para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Descubre cuánto cuesta viajar, comprar boletos, elegir paquetes VIP y seguir a tu selección en el evento deportivo más esperado del mundo
July 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sergio-checo-perez-cadillac.jpg
Sports
Checo Pérez está cerca de regresar a F1 y lo hará con Cadillac
El piloto será anunciado con Cadillac tras el Gran Premio de Hungría, según reportes
July 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Day Fourteen: The Championships - Wimbledon 2025
Sports
Video: Jannik Sinner corre a los brazos de su madre tras ganar Wimbledon
No fue el trofeo, ni el aplauso del público lo que hizo que Jannik Sinner se quebrara por completo
July 13, 2025
 · 
Tania Franco
campeon-wimbledon-jannik-sinner-alcaraz.jpeg
Sports
Jannik Sinner es el campeón de Wimbledon tras vencer a Carlos Alcaraz
Hace unas semanas, Jannik Sinner perdía una final frente a Carlos Alcaraz en Roland Garros, semanas después, el italiano levanta su primer título en Wimbledon
July 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez