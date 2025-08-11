Laura Burgos gana medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025

Laura Burgos conquistó la medalla de oro en los World Games de Chengdu 2025, y le dio la segunda presea dorada a la delegación mexicana en esta edición.

Burgos refrendó el título que había conquistado el año pasado tras un combate frente a la polaca Martina Kiercz, tras derrotar 29-28 a su contricante, para proclamarse bicampeona del mundo.

La mexicana llegó como favorita debido a que en junio de este año ganó el oro en el Mundial de Muaythai en Antalaya.

Burgos, referente mundial en esta disciplina, mejoró el resultado obtenido en 2022 en Birmingham cuando logró la medalla de plata.

Hasta ahora, México suma tres preseas, dos de oro y una de plata, lo que coloca a nuestro país en el sitio 17 de la competencia.

Con este triunfo, Laura Burgos le dio a México su tercera medalla en el arranque de la competencia: la segunda de oro, sumándose a la conseguida por Andrea Becerra en tiro con arco compuesto, además de la plata lograda en la prueba de equipo mixto de la misma disciplina.

La mexicana está demostrando que es la mejor en este arte marcial y deporte de combate originario de Tailandia.