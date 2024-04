¿Cuáles son los negocios desconocidos de Canelo Álvarez?

🇲🇽 Haciendo que cada día cuente. Descarga @i_canapp y entrena conmigo rumbo a mi próxima pelea💥🥊

🇺🇸 Making everyday count. Download @i_canapp and train with me for my upcoming fight💥🥊



Download➡️ https://t.co/kgHQpjGGEk #CaneloSmith #iCanApp pic.twitter.com/w2SxprZ209