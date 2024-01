Renata Zarazúa, la tenista que sueña con jugar en los Olímpicos París 2024

Renata Zarazúa acaparó los titulares de la prensa al ser la mexicana después de 24 años en jugar un Grand Slam en la qualy del Abierto de Australia 2024.

Renata, quien se mudó en Estados Unidos para formarse en el tenis profesional con extenistas como Leonardo Lavalle y Agustín Moreno Lavalle, representó a México en la ronda principal del torneo, el primer Grand Slam del año, luego de que Angélica Gavaldón lo hiciera en el año 2000. Después de 24 años, Renata fue la primera en calificar al Abierto de Australia.

Después de su participación en el primer Grand Slam del año, conversamos con la tenista de 26 años que trae la pasión por el deporte blanco en las venas gracias a su familia de tenistas que le inculcaron el amor y la disciplina por el deporte. Su abuela Rosario ganó varios campeonatos, sus tíos Federico, José María y Vicente participaron en varios torneos; Vicente jugó en los Olímpicos de 1968.

Renata inició el año en el top 98 del ranking mundial, otra hazaña para el tenis femenil de nuestro país. En diciembre del año pasado venció en el Montevideo Open en Uruguay a la francesa Diane Parry, donde sumó su primer título de la WTA y se convirtió en la primera mexicana en lograrlo. La mexicana suma dos títulos de la Federación Interacional del Tenis (ITF).

Renata Zarazúa ganó su primer trofeo WTA en el Abierto de Acapulco de 2018 y dos años más tarde se convirtió en la primera tenista mexicana en pisar la cancha principal del Roland Garros desde 1961, cuando lo hizo Yola Ramírez.

Luego de formar parte del cuadro principal y entrar al top 100 del ranking de la WTA, Zarazúa ya tiene sus próximos objetivos en mente.

Getty Images

¿Cómo empezaste en el tenis?

Desde muy chiquita, tenía 8 años, toda mi familia ha estado involucrada en el tenis, a mi tío abuelo “Chente”, le fue muy bien, fue muy famoso porque fue bastante bueno, cuando mi hermano y yo nacimos ya estabamos metidos en el tenis, a mí desde el principio me empezó a gustar mucho, nadie me presionó, simplemente mi familia me apoyó y fue por eso que decidí seguir este camino y hasta ahora me ha traído cosas buenas cosas y muy buenos recuerdos.

¿Qué ha sido lo más difícil para ti en lo que va de tu carrera?

Muchas cosas, he pasado por muchas lesiones, eso ha sido lo más difícil para mí y para mi familia que viven el día a día conmigo, hemos pasado por muchas piedritas en el camino pero todo es parte del proceso y de la vida, al final hay que disfrutarlo.

Getty Images

¿A qué tenistas admiras?

Tengo algunas tenistas que me gustan mucho, por ejemplo a Azarenka la admiro muchísimo por las ganas y la intensidad que le pone a cada partido, y también a Roger Federer y Rafa Nadal, son de quienes aprendo muchisímo.

Platícanos cómo es tu preparación antes, durante y después de una competencia

Siempre tenemos una pretemporada en noviembre-diciembre para preparar el año, hago dos semanas de mucho fisico, mentalmente me preparo mucho, durante las competencias no hay tanto tiempo de entrenar y mejorar las cosas, solo es mantenerte bien físicamente y mentalmente, aprendí mucho a tratar de mantenerme en mi círculo, al final no hay muchas amigas en el tenis, el tener tu equipo de gente que confie en ti que te de confianza, tratar de trabajar mucho en los nervios y la presión, le he dedicado tiempo a meditar al menos media hora cada día.

Cuéntanos, ¿cómo te fue en el Abierto de Australia, ¿qué sensaciones te dejó?

Nunca pensé que me fuera a ir tan bien, el vuelo fue muy largo y cuando llegué estaba destruida, sentía que mi cuerpo no iba a estar listo, por suerte llegué con dos semanas antes y tuve tiempo para prepararme, hice cinco días de entrenamientos muy buenos, al final una qualy de un Grand Slam no sabes cómo te va a ir, cuando entras a la cancha es como una guerra, todo mundo quiere ganar, en medio hay mucho dinero y muchos puntos, todos los partidos son duros, es más que nada dar tu mejor tenis en medio de los nervios y la presión. Cuando califiqué fue una emoción increíble, estuve muy cerca de ganar, al final se me fue, fue una tristeza terrible, dos días de depresión pero ya pasó.

¿Qué representa para ti haber sido la mexicana en calificar al Abierto de Australia después de 24 años?

Me dio muchísimo gusto cuando sacaron todas esas notas, mis amigos me mandaron lo que sacaban los medios, yo en ese momento quería seguir concentrada en el torneo y no estaba muy metida en las redes pero agradecí a la gente que me estaba apoyando, para mí siempre es muy importante agradecerles, no estaba muy atenta en lo demás, yo trate de hacerlo todo muy normal pero me da mucho gusto representar a mi país, es algo que te motiva, el tenis es difícil, pero cuando tienes esos recuerdos en tu mente te motivan mucho, me sentí muy contenta por lo que alcancé, pero no quiero parar, quiero seguir concentrada con mi camino.

¿Qué pasó por tu cabeza tras el partido en Australia?

Me quedé satisfecha pero con ganas, siento que pude haberlo hecho un poquito mejor, mucha gente me dice ‘no no seas tan dura contigo’, pero al final creo que un deportista nunca se queda satisfecho, pero eso te ayuda para seguir con hambre, mejorando y volver el próximo año.

¿Cómo ves el panorama en el tenis femenil?

Lo veo muy bien, creo que vamos por un buen camino, quizá no somos muchas pero le estamos echando muchas ganas, siempre estamos tratando de que las juveniles se unan a nosotras, que crezcan por el buen camino, en el tenis puedes tomar muchos caminos, yo siempre le digo a las personas que si tienes un sueño debes de dar todo para intentar lograrlo, debes de darte una oportunidad, siempre se pueden cumplir los sueños, espero que eso les sirva como ejemplo para las siguientes generaciones.

¿Qué viene para ti, irás a los Juegos Olímpicos 2024?

París es más que un sueño, es una meta, tengo muchas ganas, y necesito mantenerme con mi ranking para poder calificar, espero que si se pueda, tengo unos torneos más y me encantaría jugar las olimpiadas, representar a México es lo más padre.

Getty Images

¿Cuál es tu sueño mas grande?

Ganar una medalla en las olimpiadas, es algo que todo mundo desea y sueña y la verdad yo también, sería algo increíble, es algo que nadie te puede quitar.

¿Qué aprendizajes te ha dejado el tenis?

Muchísimos, me ha enseñado muchas cosas y me ha hecho crecer como persona también, al final nosotros en el tenis viajamos cada semana, estamos en aeropuertos y aviones, nunca sabes si vas a volver al lugar en el que estuviste, me ha enseñado que la disciplina es algo muy importante y te trae frutos, la vida te da regalos si te esfuerzas por lo que quieres, tambien aprendí a que sufrir en la cancha es bueno en el buen sentido, pensar que ya no puedes más y darte la oportunidad de enseñar a tu mente que si puedes un poquito más, salirte de tu zona de confort a veces es bueno.

¿Cuál es el sacrificio más grande que has hecho para dedicarte al tenis?

Dejar mi vida social, a mis amigos en Guadalajara, el lugar de donde yo soy, las fiestas, al final lo tienes que dejar un poco porque te tienes que concentrar en lo que haces, cuando no estoy entrenando dedico mi tiempo a comer y dormir bien.

¿Con quién sería tu juego más soñado?

Con Rafa Nadal, jugar un mixtos me encantaría hacerlo con él alguna vez, lo he llegado a conocer y me parece una persona increíble.