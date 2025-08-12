Suscríbete
Conoce el proceso para voluntarios del Mundial 2026

La FIFA inició inscripciones para el programa de voluntarios de la Copa Mundial 2026

August 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La FIFA comenzó las inscripciones para el programa voluntarios de la Copa Mundial 2026 con sede en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo reunirá a 48 selecciones en 16 ciudades sede durante seis semanas.

Los interesados necesitan experiencia previa, tener al menos 18 años al momento de postularse, contar con permiso legal para realizar voluntariado en el país sede y tener buen dominio de inglés. La página de FIFA compartió los requisitos y los pasos a seguir para cumplir con el perfil seleccionado en el programa.

Los voluntarios desempeñarán tareas en 23 áreas funcionales. Su labor abarcará estadios, centros de entretenimiento, aeropuertos, hoteles y otros espacios, oficiales y no oficiales.

Este programa representa la primera oportunidad para que aficionados y ciudadanos participen activamente en la logística del evento más importante del futbol.

Las personas que estén interesadas pueden hacer su solicitud en fifaworldcup.com/voluntarios. y los candidatos serán convocados a los “Volunteer Team Tryouts” en octubre de 2025 y la capacitación se realizará en marzo de 2026.

El registro estará abierto hasta el mes de septiembre, ya que se buscará reunir miles de voluntarios para las ciudades sede de la Copa Mundial 2026.

Además de aplicar a la vacante de voluntario, los interesados deberán de elegir una ciudad que no les implique traslados largos, además deberán conocer qué función desean aplicar.

