Revelan cuándo Cadillac anunciará el fichaje de Checo Pérez

Tras su salida de Red Bull, Checo Pérez estaría listo para volver a las pistas para competir nuevamente en la Fórmula 1. De acuerdo con reportes, el piloto mexicano firmó un acuerdo con la escudería Cadillac y el anuncio oficial se realizará el 5 y 7 de septiembre, durante el Gran Premio de Italia en Monza.

Diversas fuentes confirmaron que Pérez ha mantenido contacto con Cadillac a lo largo del año, impulsado por un nuevo representante que lo ayudó a explorar opciones para volver a la máxima categoría del automovilismo el próximo año.

El esperado regreso de Checo Pérez será la gran noticia deportiva, después de que en diciembre se despidió de Red Bull y desde entonces dejó claro que volvería cuando encontrara un proyecto competitivo que lo motivara plenamente.

Durante el tiempo que Checo ha estado inactivo, el piloto ha dedicado su tiempo a vacacionar en familia y pasar tiempo juntos en casa, así como en diferentes destinos.

Algunos reportes apuntaban a que el anuncio con Cadillac se daría durante la actual pausa veraniega de la F1, finalmente todo parece indicar que la confirmación se dará en septiembre.

Cabe mencionar que Cadillac ingresará a la Fórmula 1 en 2026 como parte del ambicioso proyecto para competir en la élite del automovilismo, lo que representará un reto para la marca y para el piloto, posicionarse rápidamente en la parrilla.