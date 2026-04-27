LIV Golf Mexico City 2026: el espectáculo que redefinió el golf en la Ciudad de México

La capital mexicana volvió a colocarse en el mapa global del deporte con la llegada de LIV Golf Mexico City 2026, un evento que no sólo reunió a la élite del golf internacional, sino que redefinió la experiencia del espectador al fusionar competencia, entretenimiento y espectáculo en un mismo escenario.

El Club de Golf Chapultepec volvió a demostrar por qué es una sede de primer nivel. Foto Hector Vivas/Getty Images

Del 16 al 19 de abril, el icónico Club de Golf Chapultepec se transformó en el epicentro de una propuesta deportiva que rompe con los códigos tradicionales del golf. Situado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, este campo histórico —uno de los más emblemáticos del continente— ofrece condiciones únicas que elevan el juego tanto en lo técnico como en lo visual, con drives más largos y una dinámica que exige precisión absoluta.

La Ciudad de México ha demostrado ser una sede increíble para los eventos de clase mundial.

En su segunda edición consecutiva en la Ciudad de México, el torneo forma parte del calendario internacional de LIV Golf, consolidando a la capital como un hub estratégico dentro del circuito. La presencia de figuras como Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Harold Varner elevó el nivel competitivo, mientras que talentos mexicanos como Abraham Ancer y Carlos Ortiz aportaron un componente emocional que conectó directamente con la afición local.

Para John Rahm esta es su segunda victoria en territorio mexicano, tras ganar el Abierto Mexicano del PGA Tour en 2022.

Pero LIV Golf no se limita al deporte: su propuesta apuesta por una experiencia multisensorial. Con conciertos en vivo —incluyendo a Los Ángeles Azules y Sofi Tukker— el evento convirtió cada jornada en un festival donde el golf convive con la música y la cultura contemporánea.

El dúo electrónico SOFI TUKKER puso el ambiente durante su participación en el LIV Golf Mexico City 2026.

A diferencia de los torneos tradicionales, LIV Golf ha construido un formato que privilegia el ritmo, la cercanía con el público y la espectacularidad. Con competencias individuales y por equipos, ganar el circuito en México permite subir en el ranking de posicionamiento de la temporada.

El evento mantuvo su carácter de espectáculo integral, donde todos disfrutaron de la adrenalina del golf.

En esta edición, la narrativa deportiva estuvo marcada por el dominio de Jon Rahm, quien se aseguró el primer lugar en la clasificación individual, reafirmando su estatus como una de las figuras centrales de la liga.

El podio lo completaron David Puig en segundo lugar y Josele Ballester en tercero, brindando una competencia de alto nivel que mantuvo la emoción hasta el final.

Además de la victoria de Jon Raham, el podio fue dominado por españoles, con David Puig y Josele Ballester en los siguientes puestos.

LIV Golf Mexico City 2026 no es solo una parada más en el calendario: es una declaración sobre hacia dónde se dirige el deporte espectáculo. En una ciudad acostumbrada a albergar eventos de talla mundial, este torneo reafirma que el futuro del golf pasa por la reinvención, la mezcla de disciplinas y la conexión emocional con nuevas generaciones.

En ese cruce entre tradición y disrupción, la Ciudad de México no solo fue sede: fue protagonista de una nueva era para el golf.