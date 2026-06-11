Las celebridades que asistieron al Mundial 2026: Jaime Camil, Canelo, Karla Souza, Renata Notni y más

La emoción por el Mundial 2026 ya se vive dentro y fuera de la cancha. A horas del arranque de esta histórica edición, las primeras celebridades comenzaron a llegar para formar parte de una de las celebraciones más importantes del deporte.

Mauricio López.

Entre los invitados que ya hicieron acto de presencia destacan Jaime Camil, Carla Souza, Renata Notni, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta y el Canelo Álvarez , quienes fueron vistos disfrutando del ambiente previo al gran evento.

Mauricio López

Las estrellas mexicanas se sumaron a miles de aficionados que se han dado cita para vivir de cerca una jornada que marcará un nuevo capítulo en la historia del futbol. Con looks inspirados en los colores nacionales y el mejor ánimo, los famosos no dudaron en posar para las cámaras y compartir su entusiasmo por el inicio de la justa mundialista.

Mauricio López.

La llegada de celebridades es solo una muestra del ambiente festivo que rodea al Mundial 2026, una edición que reúne deporte, música, cultura y entretenimiento en una celebración de alcance global. La fiesta mundialista ya comenzó y las celebridades son parte de ella.