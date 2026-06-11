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Las celebridades que asistieron al Mundial 2026: Jaime Camil, Canelo, Karla Souza, Renata Notni y más

Las primeras figuras del entretenimiento ya comenzaron a desfilar por el evento inaugural del Mundial 2026, donde actores, conductores e invitados especiales se suman a una jornada histórica para México.

Junio 11, 2026 • 
Tania Franco
Las celebridades que asistieron al Mundial 2026: Jaime Camil, Canelo, Karla Souza, Renata Notni y más

Mauricio López.

La emoción por el Mundial 2026 ya se vive dentro y fuera de la cancha. A horas del arranque de esta histórica edición, las primeras celebridades comenzaron a llegar para formar parte de una de las celebraciones más importantes del deporte.

Las celebridades que asistieron al Mundial 2026: Jaime Camil, Canelo, Karla Souza, Renata Notni y más

Mauricio López.

Entre los invitados que ya hicieron acto de presencia destacan Jaime Camil, Carla Souza, Renata Notni, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta y el Canelo Álvarez , quienes fueron vistos disfrutando del ambiente previo al gran evento.

Las celebridades que asistieron al Mundial 2026: Jaime Camil, Canelo, Karla Souza, Renata Notni y más

Mauricio López

Las estrellas mexicanas se sumaron a miles de aficionados que se han dado cita para vivir de cerca una jornada que marcará un nuevo capítulo en la historia del futbol. Con looks inspirados en los colores nacionales y el mejor ánimo, los famosos no dudaron en posar para las cámaras y compartir su entusiasmo por el inicio de la justa mundialista.

Las celebridades que asistieron al Mundial 2026: Jaime Camil, Canelo, Karla Souza, Renata Notni y más

Mauricio López.

La llegada de celebridades es solo una muestra del ambiente festivo que rodea al Mundial 2026, una edición que reúne deporte, música, cultura y entretenimiento en una celebración de alcance global. La fiesta mundialista ya comenzó y las celebridades son parte de ella.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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