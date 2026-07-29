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La esperada boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tendría fecha, esto es lo que revelaron

Las campanas de boda para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul han comenzado a sonar, pues medios argentinos ya han comenzado a compartir la fecha en la que llegarían al altar.

Julio 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

¿Cuándo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

IG: @tinistoessel

Desde su comienzo en 2021, la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ha estado marcada por la polémica, la pareja incluso se separó brevemente en 2023; sin embargo, han demostrado superar todos los obstáculos y ya están listos para llegar al altar.

Tras comprometerse en julio de 2025 y revelar en distintas entrevistas que ya se encontraban planeando su boda, Tini y Rodrigo, ya habrían definido la fecha en la que finalmente llegarán al altar para pronunciar el esperado “sí, quiero”.

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¿Cuándo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

Durante una conversación en el programa “Por el Mundo Mundial”, la conductora Susana Giménez habría revelado detalles sobre la esperada boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, generando gran expectativa entre los seguidores de la pareja.

La presentadora reveló que Tini y Rodrigo celebrarán su boda el próximo 19 de diciembre, y aseguró que la pareja se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su relación, donde el romance es su prioridad.

Aunque la fecha de la boda aún no ha sido confirmada por la cantante ni el futbolista, los rumores generaron gran expectativa entre sus seguidores, pues la elección tendría un significado especial para el De Paul, ya que coincidiría con una fecha cercana al aniversario de la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, un momento clave en su carrera.

Los rumores también apuntan a una gran celebración con más de 200 invitados y varios cambios de vestido de novia por parte de la cantante, además, también se menciona que el evento podría realizarse en un exclusivo recinto de Buenos Aires llamado Dok Haras, aunque ninguno de estos detalles ha sido confirmado oficialmente por la pareja.

Historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se conocieron en 2021 y comenzaron a salir en privado, en 2022 finalmente confirmaron su relación y se dejaron ver en público como pareja; sin embargo, desde que hicieron pública su relación, la pareja enfrentó una gran atención por parte de los medios y los fanáticos.

Cada aparición juntos generaba comentarios y especulaciones, especialmente por la popularidad de ambos, pero sus carreras profesionales y la exigencia de sus respectivas agendas, los llevaron a tomar caminos separados en 2023.

Tras varios meses separados, Tini y Rodrigo retomaron su relación y decidieron darse una nueva oportunidad, optando por manejar un perfil más bajo y discreto con la finalidad de cuidar su relación.

En 2025, la pareja habría dado uno de los pasos más importantes de su historia al comprometerse, y desde entonces, surgieron rumores sobre los preparativos de una boda que promete convertirse en uno de los eventos más esperados.

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Tania Franco

Tini Stoessel
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